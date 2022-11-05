О необходимости подъема зарплат в оборонном секторе
О необходимости подъема зарплат в оборонном секторе
В оборонке проблема.
Чемезов заявил, что среднюю зарплату в оборонке надо поднять процентов на 10 по сравнению со средней в регионе.
Рассмотрим пример в Москве.
Радиомонтажник (выпускает востребованные в танковых войсках изделия) имеет оклад нормо-часа 168 руб. То есть за месяц в одну смену зарабатывает 84 тыс. руб. На руки получает 60 тыс.руб.
Подъем зарплаты в Москве на 10 процентов обеспечит ему зарплату на руки в районе 67-68 тыс.руб.
При этом заказ на изделия для танков вырос в разы, то что раньше требовалось выпустить за месяц, теперь БОЛЬШЕ в десятки раз.
Главное в оборонке – люди. Минимум надо обратить внимание на зарплаты. Иначе к результату будем двигаться черепашьим шагом.
(с) В.Мураховский
https://t.me/boris_rozhin/69416 – цинк
Я бы добавил, что необходимо помимо повышения зарплат, рассмотреть вопросы улучшения социального пакета для рабочих оборонных предприятий.