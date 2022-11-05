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О необходимости подъема зарплат в оборонном секторе

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О необходимости подъема зарплат в оборонном секторе

В оборонке проблема.

Чемезов заявил, что среднюю зарплату в оборонке надо поднять процентов на 10 по сравнению со средней в регионе.

Рассмотрим пример в Москве.
Радиомонтажник (выпускает востребованные в танковых войсках изделия) имеет оклад нормо-часа 168 руб. То есть за месяц в одну смену зарабатывает 84 тыс. руб. На руки получает 60 тыс.руб.

Подъем зарплаты в Москве на 10 процентов обеспечит ему зарплату на руки в районе 67-68 тыс.руб.

При этом заказ на изделия для танков вырос в разы, то что раньше требовалось выпустить за месяц, теперь БОЛЬШЕ в десятки раз.

Главное в оборонке – люди. Минимум надо обратить внимание на зарплаты. Иначе к результату будем двигаться черепашьим шагом.

(с) В.Мураховский

https://t.me/boris_rozhin/69416 – цинк

Я бы добавил, что необходимо помимо повышения зарплат, рассмотреть вопросы улучшения социального пакета для рабочих оборонных предприятий.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7955092.html
Метки: впк, мураховский, оборонка, рабочие, Россия
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