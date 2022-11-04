Национализация “Твиттера” Маском, и проигрыш глобального IT-сектора
Конец эпохи Интернета соцсетей. Каково значение недавней покупки микроблога Twitter Илоном Маском. Какие структуры стоят за этим предпринимателем? Почему глава Meta Марк Цукерберг оказался свергнут с Олимпа, и что это значит в глобальном срезе? Об этом в своей авторской программе говорит Илья Титов.
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