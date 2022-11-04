А. Поддубный: «Мы отстоим Родину, и Русская цивилизация не погибнет»
Певец, композитор Алексей Поддубный (Джанго) о выступлениях в тылу и на площадях обороняющихся русских городов, о долге русского артиста и силе песни. Ведущая – писательница Екатерина Глушик.
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