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А. Поддубный: «Мы отстоим Родину, и Русская цивилизация не погибнет»

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Певец, композитор Алексей Поддубный (Джанго) о выступлениях в тылу и на площадях обороняющихся русских городов, о долге русского артиста и силе песни. Ведущая – писательница Екатерина Глушик.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=epcPtQSHcsU
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