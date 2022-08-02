Спецпроект! Поддубный, Пегов, Фомин, Сладков, Стешин – вся правда о СВО
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Российское общество сплотилось вокруг российской армии и Президента на фоне специальной военной операции на Украине. Каковы промежуточные результаты СВО? Как население освобожденных территорий относится к россиянам? Какова реальная мощность поставляемого Западом Украине вооружения по сравнению с российскими аналогами? Насколько хорошо технически укомплектован российский воинский контингент на территории Украины? Какую поддержку оказывают военным государство и простые граждане? О следующих целях российских вооруженных сил на Украине после освобождения Донбасса: Киев, Николаев, Одесса, Харьков?
Metametrica представляет специальный выпуск: вся правда о СВО глазами очевидцев, работающих на линии фронта, – ведущих военкоров нашей страны Семена Пегова (Wargonzo), Максима Фомина (Владлен Татарский), Дмитрия Стешина, Евгения Поддубного и Александра Сладкова, а также ведущего Metametrica Дмитрия Егорченкова, побывавшего в освобожденном Мариуполе.
Помним! Мир меняется, но мы остаемся собой. Победа, как прежде, будет за нами!
Таймкоды:
00:00 Метаметрика – СВО глазами военных корреспондентов
03:54 Широкими мазками: экономика, люди и воины Донбасса
08:41 Контрасты СВО: подвиги и трагедии
10:26 О шоке первых дней операции и умении признавать ошибки
15:24 Чего не хватает на фронте: мнение Дмитрия Стешина
16:43 Как российская армия в численном меньшинстве бьёт противника?
22:50 Люди Донбасса ждали нашего возвращения
26:16 Как смотрят на военкоров местные жители?
28:33 Сложный выбор: в разрушенных стенах или в лагере беженцев?
31:07 В Лисичанске люди нас буквально обнимали – Россия пришла навсегда
36:25 О моральном духе российской армии: как менялось мировоззрение солдат на передовой?
39:54 О синдроме «Начальство не любит плохих новостей»
42:57 «Украина – это не мальчик для битья»
44:15 Все хотят закончить эту войну – она сама по себе не закончится
47:41 Мобилизация в России нужна для победы?
50:35 Сколько людей может мобилизовать Украина?
55:52 Решение о мобилизации может принимать только Президент
59:06 «На войне побеждают сумасшедшие безумцы»
1:03:24 Джавелины и хаймарсы: что работает, а что нет?
1:05:04 «У нас тотальное превосходство в артиллерии»
1:09:32 «Наши калибры и искандеры работают лучше томагавков»
1:15:08 «Русский народ сплотился – это факт»
1:19:34 Как Россия восстанавливает Донбасс?
1:24:49 Что в голове у украинских пленных?
1:28:52 «Запад сделал из неонацистов на Украине привилегированную касту»
1:32:20 О будущем СВО: есть ли у Украины шанс на существование?
1:35:51 Военкоры на Метаметрике – победа будет Za нами!
1:37:58 Эксклюзив: репортаж Дмитрия Егорченкова из освобожденного Мариуполя
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Дмитрий Егорченков:
Телеграм – https://t.me/skoloth
ВКонтакте – https://vk.com/public210614080
Евгений Поддубный:
Телеграм – https://t.me/epoddubny
ВКонтакте – https://vk.com/epoddubny
Александр Сладков:
Телеграм – https://t.me/Sladkov_plus
YouTube – https://www.youtube.com/c/Сладковплюс
ВКонтакте – https://vk.com/sladkovplus
Дмитрий Стешин:
Телеграм – https://t.me/DmitriySteshin
ВКонтакте – https://vk.com/id189477881
Максим Фомин:
Телеграм – https://t.me/vladlentatarsky
ВКонтакте – https://vk.com/id309198157
Семен Пегов:
Телеграм – https://t.me/wargonzo
ВКонтакте – https://vk.com/war.gonzo
Яндекс.Дзен – https://zen.yandex.ru/wargonzoya
Евгений Кель:
Телеграм – https://t.me/Army_Russia
Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita