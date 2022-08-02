Главная » Видео, Вооруженные силы, Мировоззрение

Спецпроект! Поддубный, Пегов, Фомин, Сладков, Стешин – вся правда о СВО

0 0

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ РЕСУРСЫ:
TELEGRAM: https://t.me/Metametrica
TELEGRAM: https://t.me/Metametrica
TELEGRAM: https://t.me/Metametrica

RuTube – https://rutube.ru/channel/23486857/
ВКонтакте – https://vk.com/metametrica
Яндекс.Дзен – https://zen.yandex.ru/metametrica

Российское общество сплотилось вокруг российской армии и Президента на фоне специальной военной операции на Украине. Каковы промежуточные результаты СВО? Как население освобожденных территорий относится к россиянам? Какова реальная мощность поставляемого Западом Украине вооружения по сравнению с российскими аналогами? Насколько хорошо  технически укомплектован российский воинский контингент на территории Украины? Какую  поддержку оказывают военным государство и простые граждане? О следующих целях российских вооруженных сил на Украине после освобождения Донбасса: Киев, Николаев, Одесса, Харьков?

Metametrica представляет специальный выпуск: вся правда о СВО глазами очевидцев, работающих на линии фронта, – ведущих военкоров нашей страны Семена Пегова (Wargonzo), Максима Фомина (Владлен Татарский), Дмитрия Стешина, Евгения Поддубного и Александра Сладкова, а также ведущего Metametrica Дмитрия Егорченкова, побывавшего в освобожденном Мариуполе.

Помним! Мир меняется, но мы остаемся собой. Победа, как прежде, будет за нами!

Таймкоды:
00:00 Метаметрика – СВО глазами военных корреспондентов
03:54 Широкими мазками: экономика, люди и воины Донбасса
08:41 Контрасты СВО: подвиги и трагедии
10:26 О шоке первых дней операции и умении признавать ошибки
15:24 Чего не хватает на фронте: мнение Дмитрия Стешина
16:43 Как российская армия в численном меньшинстве бьёт противника?
22:50 Люди Донбасса ждали нашего возвращения
26:16 Как смотрят на военкоров местные жители? 
28:33 Сложный выбор: в разрушенных стенах или в лагере беженцев?
31:07 В Лисичанске люди нас буквально обнимали – Россия пришла навсегда
36:25 О моральном духе российской армии: как менялось мировоззрение солдат на передовой?
39:54 О синдроме «Начальство не любит плохих новостей»
42:57 «Украина – это не мальчик для битья»
44:15 Все хотят закончить эту войну – она сама по себе не закончится
47:41 Мобилизация в России нужна для победы?
50:35 Сколько людей может мобилизовать Украина?
55:52 Решение о мобилизации может принимать только Президент
59:06 «На войне побеждают сумасшедшие безумцы»
1:03:24 Джавелины и хаймарсы: что работает, а что нет?
1:05:04 «У нас тотальное превосходство в артиллерии»
1:09:32 «Наши калибры и искандеры работают лучше томагавков»
1:15:08 «Русский народ сплотился – это факт»
1:19:34 Как Россия восстанавливает Донбасс?
1:24:49 Что в голове у украинских пленных? 
1:28:52 «Запад сделал из неонацистов на Украине привилегированную касту»
1:32:20 О будущем СВО: есть ли у Украины шанс на существование?
1:35:51 Военкоры на Метаметрике – победа будет Za нами!
1:37:58 Эксклюзив: репортаж Дмитрия Егорченкова из освобожденного Мариуполя

****
Дмитрий Егорченков:
Телеграм – https://t.me/skoloth
ВКонтакте – https://vk.com/public210614080

Евгений Поддубный:
Телеграм – https://t.me/epoddubny
ВКонтакте – https://vk.com/epoddubny

Александр Сладков:
Телеграм – https://t.me/Sladkov_plus
YouTube – https://www.youtube.com/c/Сладковплюс
ВКонтакте – https://vk.com/sladkovplus

Дмитрий Стешин:
Телеграм – https://t.me/DmitriySteshin
ВКонтакте – https://vk.com/id189477881

Максим Фомин:
Телеграм – https://t.me/vladlentatarsky
ВКонтакте – https://vk.com/id309198157

Семен Пегов:
Телеграм – https://t.me/wargonzo
ВКонтакте – https://vk.com/war.gonzo
Яндекс.Дзен – https://zen.yandex.ru/wargonzoya

Евгений Кель:
Телеграм – https://t.me/Army_Russia

Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_IOh9EOE9yw
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
На какую мозоль наступил Аркаим г-ну Гордону?
Русским нельзя носить оружие из-за их "особенностей"
Выступление Зюганова: что не показали по Первому каналу
Джордж Кавассилас: “Наш путь и Великая иллюзия”, откровение 2009 года.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru