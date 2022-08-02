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Российское общество сплотилось вокруг российской армии и Президента на фоне специальной военной операции на Украине. Каковы промежуточные результаты СВО? Как население освобожденных территорий относится к россиянам? Какова реальная мощность поставляемого Западом Украине вооружения по сравнению с российскими аналогами? Насколько хорошо технически укомплектован российский воинский контингент на территории Украины? Какую поддержку оказывают военным государство и простые граждане? О следующих целях российских вооруженных сил на Украине после освобождения Донбасса: Киев, Николаев, Одесса, Харьков?

Metametrica представляет специальный выпуск: вся правда о СВО глазами очевидцев, работающих на линии фронта, – ведущих военкоров нашей страны Семена Пегова (Wargonzo), Максима Фомина (Владлен Татарский), Дмитрия Стешина, Евгения Поддубного и Александра Сладкова, а также ведущего Metametrica Дмитрия Егорченкова, побывавшего в освобожденном Мариуполе.

Помним! Мир меняется, но мы остаемся собой. Победа, как прежде, будет за нами!

Таймкоды:

00:00 Метаметрика – СВО глазами военных корреспондентов

03:54 Широкими мазками: экономика, люди и воины Донбасса

08:41 Контрасты СВО: подвиги и трагедии

10:26 О шоке первых дней операции и умении признавать ошибки

15:24 Чего не хватает на фронте: мнение Дмитрия Стешина

16:43 Как российская армия в численном меньшинстве бьёт противника?

22:50 Люди Донбасса ждали нашего возвращения

26:16 Как смотрят на военкоров местные жители?

28:33 Сложный выбор: в разрушенных стенах или в лагере беженцев?

31:07 В Лисичанске люди нас буквально обнимали – Россия пришла навсегда

36:25 О моральном духе российской армии: как менялось мировоззрение солдат на передовой?

39:54 О синдроме «Начальство не любит плохих новостей»

42:57 «Украина – это не мальчик для битья»

44:15 Все хотят закончить эту войну – она сама по себе не закончится

47:41 Мобилизация в России нужна для победы?

50:35 Сколько людей может мобилизовать Украина?

55:52 Решение о мобилизации может принимать только Президент

59:06 «На войне побеждают сумасшедшие безумцы»

1:03:24 Джавелины и хаймарсы: что работает, а что нет?

1:05:04 «У нас тотальное превосходство в артиллерии»

1:09:32 «Наши калибры и искандеры работают лучше томагавков»

1:15:08 «Русский народ сплотился – это факт»

1:19:34 Как Россия восстанавливает Донбасс?

1:24:49 Что в голове у украинских пленных?

1:28:52 «Запад сделал из неонацистов на Украине привилегированную касту»

1:32:20 О будущем СВО: есть ли у Украины шанс на существование?

1:35:51 Военкоры на Метаметрике – победа будет Za нами!

1:37:58 Эксклюзив: репортаж Дмитрия Егорченкова из освобожденного Мариуполя

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Дмитрий Егорченков:

Телеграм – https://t.me/skoloth

ВКонтакте – https://vk.com/public210614080

Евгений Поддубный:

Телеграм – https://t.me/epoddubny

ВКонтакте – https://vk.com/epoddubny

Александр Сладков:

Телеграм – https://t.me/Sladkov_plus

YouTube – https://www.youtube.com/c/Сладковплюс

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Дмитрий Стешин:

Телеграм – https://t.me/DmitriySteshin

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Максим Фомин:

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Семен Пегов:

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Евгений Кель:

Телеграм – https://t.me/Army_Russia

Никита Данюк:

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