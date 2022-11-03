Андрей Фурсов о романе Александра Проханова. Как разрушали СССР
Как “кружки интеллигенции” и КГБ разрушали СССР. Историк Андрей Фурсов о новом романе писателя, главного редактора газеты “Завтра” Александра Проханова “Меченосец”.
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