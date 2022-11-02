Северо-корейские снаряды для России
США снова обвинили Северную Корею в том, что она "тайно поставляет в Россию различные боеприпасы для ствольной артиллерии".
Никаких доказательств этому США разумеется не приводят, также как и нет каких-либо фото/видео фрагментов снарядов или ракет с северо-корейской маркировкой, которые были бы выявлены в ходе боевых действий.
При этом, с точки зрения международного права, нет никаких препятствий для закупки артиллерийских боеприпасов у КНДР. Но официально ни Россия, ни КНДР не сообщали о каких-либо оружейных поставках. МИД КНДР специально выпускал разъяснение, где заявлял, что его страна на текущем этапе не участвует каким-либо образом в конфликте на Украине (комментируя вброс про северо-корейских солдат на фронте), но готова направить большое кол-во северо-корейских рабочих для участия в восстановлении Донбасса.
С ресурсной точки зрения, Северная Корея обладает одним из самых больших в мире арсеналов артиллерийских систем и боеприпасов к ним, большая часть из которых имеет советское происхождение. В частности, КНДР располагает огромными запасами 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов, 82-мм и 120-мм минометных мин, 122-мм ракет для РСЗО типа "Град" и т.п.
Ну и по рейтингу Global Firepower 2022.
По числу РСЗО КНДР занимает 5 место в мире (Россия по РСЗО №1, как собственно и по другим категориям артиллерии), по кол-ву САУ- 20-е.
Важной особенностью КНДР является то, что практически все более-менее актуальные артиллерийские системы 50х годов и позднее не выкидывали, а заботливо хранили (на случай глобальной войны с США с Южной Кореей).
При Ким Чен Ыне, КНДР стало сильно кренить в ракеты – росло кол-во РСЗО, а также различных тактических ракет и МБР. Тем не менее, помимо штатных артиллерийских и ракетных бригад, КНДР имеет на складах длительного хранения обширные запасы ствольной артиллерии (помимо старых-добрых советских пушек, есть и китайские аналоги) и боеприпасов к ним. Разумеется, в сравнении с современными орудиями пуляющими "Краснополями" и "Эскалибурами" они уже устарели. Но с обеих сторон таких снарядов не так, чтобы сильно много и старая артиллерия времен Холодной войны более чем актуальна, учитывая километраж фронта.
В общем, если что и появится, то это неизбежно всплывет. Ну а пока зафиксированных кадров применения оружия или боеприпасов из Северной Кореи не фиксировалось.
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