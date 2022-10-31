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Возвращение блудного попугая

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Лула да Сильва ожидаемо (с одной стороны) победил на выборах президента Бразилии. Даже отсидка не помешала.
Менее ожидаемо, что он это сделал не столь уверенно, как ожидалось. Разрыв с Болсонару составил около 1,5% голосов.
Таким образом выборы показали существенный раскол в Бразилии. Осталось узнать, будет ли Болсонару оспаривать итоги.



Для понимания системного характера процессов происходящих в Бразилии.
Мы с вами сегодня наблюдаем своеобразную финализацию очередной волны "Розового прилива", которые периодически захлестывают Южную Америку. Это уже третья такая волна (в субботу как раз читал лекцию на эту тему в МГУ).

Но как не трудно догадаться из самого факта, что это уже 3-я волна "розового прилива", через некоторое время могут последовать и отливы, с откатом некоторых или многих стран вправо.
Но это будет (возможно) потом.
Сейчас же мы видим, как континент за последние годы сильно повело влево.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7945866.html
Метки: Болсонару, Бразилия, выборы, латинская америка, левые, лула да сильва, южная америка
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