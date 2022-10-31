Возвращение блудного попугая
Лула да Сильва ожидаемо (с одной стороны) победил на выборах президента Бразилии. Даже отсидка не помешала.
Менее ожидаемо, что он это сделал не столь уверенно, как ожидалось. Разрыв с Болсонару составил около 1,5% голосов.
Таким образом выборы показали существенный раскол в Бразилии. Осталось узнать, будет ли Болсонару оспаривать итоги.
Для понимания системного характера процессов происходящих в Бразилии.
Мы с вами сегодня наблюдаем своеобразную финализацию очередной волны "Розового прилива", которые периодически захлестывают Южную Америку. Это уже третья такая волна (в субботу как раз читал лекцию на эту тему в МГУ).
Но как не трудно догадаться из самого факта, что это уже 3-я волна "розового прилива", через некоторое время могут последовать и отливы, с откатом некоторых или многих стран вправо.
Но это будет (возможно) потом.
Сейчас же мы видим, как континент за последние годы сильно повело влево.