Структура, цели и основные этапы стратегии глобалистов. Константин Сивков
Геополитика глобальных элит. Что собой представляют глобальные элиты, когда и каким образом они сформировались? Откуда взялся миф о наличии тайных знаний? Какова их структура, цели, основные этапы стратегии и приоритеты? А также почему разговоры об этом – это объективная картина жизни, а не конспирология? Говорит доктор военных наук Константин Сивков.
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