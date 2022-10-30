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Структура, цели и основные этапы стратегии глобалистов. Константин Сивков

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Геополитика глобальных элит. Что собой представляют глобальные элиты, когда и каким образом они сформировались? Откуда взялся миф о наличии тайных знаний? Какова их структура, цели, основные этапы стратегии и приоритеты? А также почему разговоры об этом – это объективная картина жизни, а не конспирология? Говорит доктор военных наук Константин Сивков.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fW4Q4HCEDx0
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