Запад против России. Украина – полигон (Николай Стариков)
Давно не выкладывал больших видео. Встреча с общественностью Петербурга, которая состоялась некоторые время назад – хороший повод выложить полную версию состоявшегося общения.
Хронометраж:
00:00 – О специальной военной операции и противостоянию Западу на территории Украины
05:15 – Нужно ли был ввод войск на территорию Украины в 2014 году?
07:45 – Перечисление событий, которые повлияли на решение В.В. Путина
17:00 – сегодняшние виды давления : «прессовка» через родственников и детей
21:00 – О попытках дискредитации власти
26:21 – О информационной войне в России
35:30 – Почему не говорили и не говорят о том, что в головах украинцев?
37:14 – Нужно ли прощать предательство, если это полезно государству?
44:00 – Почему мы ничего не делаем в Приднестровье?
49:52 – О защите русского языка в России
51:41 – О возможности взаимных ядерных ударов России и Запада
56:32 – О Признании Блокады Ленинграда геноцидом – почему сегодня?
59:12 – О двойном гражданстве
01:02:01 – Почему власть не отвечает на сегодняшние вопросы народа?
01:05:48 – О работе спецслужб
01:08: 10 – О проекте « Полевая Почта» в Санкт-Петербурге
01:11:00 – О возможности прямого столкновении России и НАТО
01:18:12 – О революциях
01:22:05 – Над какой книгой сейчас работает Н.В. Стариков
01:23:00 – Когда начнутся чистки ?
01:23:48 – Об изменениях государственных границ
01:27:58 – О понимании сегодняшнего дня
01:28:50 – О больших и малых партиях в России
01:31:51 – Что поменяется, если Партия «Справедливая Россия – за правду» станет правящей?
01:34:51 – О Финансовой структуре государства
01:36:00 – Что нужно сделать, чтобы денацифицировать Украину?
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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
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