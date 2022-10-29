Выборы в Бразилии: возвращение легенды или второй срок «тропического Трампа»?
О том, почему текущие выборы в Бразилии называют самыми «грязными» в истории, как проходит обязательное для всех голосование и сколько граждане платят за неявку, а также о том, почему Болсонару называют латиноамериканским Жириновским говорим с кандидатом политических наук, старшим научным сотрудником Института Латинской Америки РАН Владимиром Голинеем. Ведущая – Дария Павлова.
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
#ДеньТВ #Бразилия #выборы #Болсонару #ЛулаДаСилва #ЛатинскаяАмерика #ЮжнаяАмерика #выборы2022 #политика #власть #Рио #ЖаирБолсонару