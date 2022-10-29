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Выборы в Бразилии: возвращение легенды или второй срок «тропического Трампа»?

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О том, почему текущие выборы в Бразилии называют самыми «грязными» в истории, как проходит обязательное для всех голосование и сколько граждане платят за неявку, а также о том, почему Болсонару называют латиноамериканским Жириновским говорим с кандидатом политических наук, старшим научным сотрудником Института Латинской Америки РАН Владимиром Голинеем. Ведущая – Дария Павлова.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mJvtsQypaTw
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