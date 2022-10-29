На Грани Ядерной КАТАСТРОФЫ: «Грязная бомба» Украины | Геоэнергетика Инфо
На Грани Ядерной КАТАСТРОФЫ: что такое «Грязная бомба» Украины? Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Обвинения Украины в том, что она готовится применить “грязную бомбу” и свалить это на Россию, звучат в последние дни из уст многих российских политиков и военных.
Российские военные утверждают, что материалы для бомбы можно взять на трёх действующих украинских АЭС, недействующей Чернобыльской, пунктах захоронения радиоактивных отходов, предприятиях химической и атомной промышленности.
На сколько реально создание Украиной “грязной бомбы”, что такое “грязная бомба” и насколько велика опасность – расскажут Марат Касем и Борис Марцинкевич в новом видео.
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