Запад готовит военное столкновение на территории Украины. Константин Сивков
Может ли Россия вмешаться в войну США и Китая? О чём Сергей Шойгу говорил с министрами обороны стран НАТО? Почему резко смягчилась тональность западных политиков? И зачем тогда Запад перебрасывает войска к нашим границам? Говорит доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.
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