Иван Никулин. Документальный фильм (1988)
Иван Никулин. Документальный фильм
О судьбе ветерана Великой Отечественной войны, бакенщика из деревни Кобоны на Ладожском озере, об осуществлении его давней мечты – подняться вновь в воздух на маленьком отдельном самолете.
#ДокументальныйФильм
Лентелефильм 1988
Автор сценария – Николай Донсков
Автор сценария – Валерий Смирнов
Режиссер – Валерий Смирнов
Оператор – Николай Донсков
#ИванНикулин #ветеран
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