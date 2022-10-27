Жизни украинских граждан стали разменной монетой в большой американской политической игре. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В преддверии выборов в Конгресс США, которые должны состояться 8 ноября, политик задался вопросом: чем демократы и республиканцы сегодня могут оплатить свою победу или объяснить свой проигрыш на этих выборах?

«Для нынешней команды [президента США Джо] Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна – ненужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они – разменная монета в большой американской игре. Их с лёгкостью кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном. И тут все средства хороши. Жизнями украинцев платят и за бесконечные поставки американского оружия, и за “труды” инструкторов и наёмников. Ими готовы рассчитаться и в случае применения грязной бомбы», – заметил он в Telegram, признав, что «страдают и наши люди». «Но только разница в том, что наши люди будут отомщены. Все. И на поле боя, и в других сторонах, далёких от мест сражений. И уж точно не в рамках несостоятельных судебных процессов. Иными способами», – заявил Медведев.

По его словам, об украинцах при этом «никто и не вспомнит». «Главное ведь для американского истеблишмента другое – кто будет контролировать Палату представителей и Сенат. Поэтому война до “победного конца”. Вернее – просто до конца. Конца Украины. А победитель, как водится:

The winner takes it all… («Победитель получает всё» – англ., ред.)».

Между тем глава французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос в колонке для журнала Valeurs Actuelles заявила, что Вашингтон избавится от президента Украины Владимира Зеленского в случае компромисса с Россией. По её мнению, игра, затеянная Западом, становится всё более опасной, поэтому власти США будут стремиться выйти из неё как можно скорее.

«Запад заигрался в провокации против России на Украине. Зеленскому они хорошо удавались — он втянул страну в эту кровавую игру, которая приносит ему неплохие дивиденды, стучится ногами в двери НАТО и утверждает, что его армия якобы побеждает, – пишет аналитик. – Даже для антироссийских политиков в Вашингтоне фигура Зеленского стала чем-то обременяющим, вроде чемодана без ручки. Киевский режим сыграл свою роль — отделил Россию от Европы. Зеленским можно будет пожертвовать, когда на горизонте начнёт вырисовываться глобальный компромисс. Он столько врал и наобещал своему бедному народу, что теперь речь идёт не только о его политическом, но и физическом выживании».

Галактерос отметила, что единственным решением в сложившейся ситуации могут быть только переговоры между Россией и США. «[Президента РФ] Владимира Путина сейчас интересует только прямой диалог с Вашингтоном, поскольку он знает, что Европа находится под каблуком», — заключила она.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Украина не нужна Западу и является для него «расходным материалом». Об этом говорят заявления европейских и американских политиков, которые подталкивали киевский режим на решение конфликта силовых путём, «на поле боя».