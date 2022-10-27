Медведев пообещал отмщение за погибших россиян
Жизни украинских граждан стали разменной монетой в большой американской политической игре. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В преддверии выборов в Конгресс США, которые должны состояться 8 ноября, политик задался вопросом: чем демократы и республиканцы сегодня могут оплатить свою победу или объяснить свой проигрыш на этих выборах?
«Для нынешней команды [президента США Джо] Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна – ненужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они – разменная монета в большой американской игре. Их с лёгкостью кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном. И тут все средства хороши. Жизнями украинцев платят и за бесконечные поставки американского оружия, и за “труды” инструкторов и наёмников. Ими готовы рассчитаться и в случае применения грязной бомбы», – заметил он в Telegram, признав, что «страдают и наши люди». «Но только разница в том, что наши люди будут отомщены. Все. И на поле боя, и в других сторонах, далёких от мест сражений. И уж точно не в рамках несостоятельных судебных процессов. Иными способами», – заявил Медведев.
По его словам, об украинцах при этом «никто и не вспомнит». «Главное ведь для американского истеблишмента другое – кто будет контролировать Палату представителей и Сенат. Поэтому война до “победного конца”. Вернее – просто до конца. Конца Украины. А победитель, как водится:
The winner takes it all… («Победитель получает всё» – англ., ред.)».
Между тем глава французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос в колонке для журнала Valeurs Actuelles заявила, что Вашингтон избавится от президента Украины Владимира Зеленского в случае компромисса с Россией. По её мнению, игра, затеянная Западом, становится всё более опасной, поэтому власти США будут стремиться выйти из неё как можно скорее.
«Запад заигрался в провокации против России на Украине. Зеленскому они хорошо удавались — он втянул страну в эту кровавую игру, которая приносит ему неплохие дивиденды, стучится ногами в двери НАТО и утверждает, что его армия якобы побеждает, – пишет аналитик. – Даже для антироссийских политиков в Вашингтоне фигура Зеленского стала чем-то обременяющим, вроде чемодана без ручки. Киевский режим сыграл свою роль — отделил Россию от Европы. Зеленским можно будет пожертвовать, когда на горизонте начнёт вырисовываться глобальный компромисс. Он столько врал и наобещал своему бедному народу, что теперь речь идёт не только о его политическом, но и физическом выживании».
Галактерос отметила, что единственным решением в сложившейся ситуации могут быть только переговоры между Россией и США. «[Президента РФ] Владимира Путина сейчас интересует только прямой диалог с Вашингтоном, поскольку он знает, что Европа находится под каблуком», — заключила она.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Украина не нужна Западу и является для него «расходным материалом». Об этом говорят заявления европейских и американских политиков, которые подталкивали киевский режим на решение конфликта силовых путём, «на поле боя».По материалам Telegram, РЕН ТВ, НТВ, Valeurs Actuelles
Мендель в Твиттере грозит-удобненько ему..А вот зам Патрушева (это посерьезнее )накатал статью:”…. С 1990-х гг. на Украине множилось число адептов религиозных сект. Мощным толчком для этого стал госпереворот в Киеве 2014 г. Посаженные Вашингтоном во властные кресла исполнители реализовывали задачи, сыпавшиеся из-за океана.
Одна из них — переформатировать умы украинских граждан, заставить их отказаться от многовековых традиций, запретить настоящие ценности, которые несут православная вера, ислам и иудаизм. Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту. Причём власть имущие в Киеве первыми превратились в воинствующих фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей.
Например, ставший и. о. президента Украины после госпереворота Александр Турчинов — пастор церкви неопятидесятников «Слово жизни», филиала Бостонского движения «Церковь Христа», у которого для Донбасса, Одессы, Харькова, Запорожья и других регионов исторической Новороссии есть единственное слово — «смерть». Первый «постмайданный» премьер Арсений Яценюк — хаббардист, последователь Церкви сайентологии, запрещённой в России как тоталитарная секта. Игорь Коломойский — любавичский хасид, хабадист, приверженец ультраортодоксального религиозного движения. Главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами. К этому движению принадлежит и ряд других украинских олигархов, в частности Виктор Пинчук — зять второго президента Украины Кучмы, автора книги «Украина — не Россия».””
П.С.PS Алексей Павлов – генерал-лейтенант госбезопасности.
Родился 18 июля 1971 г. в г. Москве.
Образование высшее.
В 1993 году окончил Академию Министерства безопасности Российской Федерации.
В 1993-1996 гг. проходил службу в ФАПСИ при Президенте Российской Федерации;
с 1996 года – на различных должностях в ФСБ России.
С 19 марта 2009 г. – помощник Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации.
Генерал-лейтенант.
п.п.с И понеслось…Статья помощника секретаря Совбеза Николая Патрушева Алексея Павлова «Что варят в “ведьмином котле”. На Украине набрали силу неоязыческие культы» оскорбительна и опасна. Об этом заявил главный раввин России Берл Лазар. Его слова приводит портал «Лехаим».
По мнению главного раввина страны, содержание статьи помощника Патрушева является антисемитским бредом, который можно было бы проигнорировать, если бы не занимаемый им пост.
«Такого рода новые перепевы старых кровавых наветов от имени сотрудника Совета Безопасности России представляют собой огромную опасность и поэтому должны вызвать немедленную и однозначную реакцию общества и властей страны», — призвал Берл Лазар.
Он отметил, что заявления Павлова о «сектантстве» любавичских хасидов являются неприемлемыми, так как они представляют легитимную ветвь иудаизма.
Статья Алексея Павлова была опубликована в 43 номере газеты «Аргументы и факты» от 26 октября 2022 года. В ней помощник Патрушева заявил, что власть имущие в Киеве первыми превратились в «воинствующих фанатиков», чьи взгляды прямо противоположны взглядам «нормальных людей».
п.п.с.Брахман ,почему бы вам не напечатать здесь эту статью г.Павлова -все-таки о безопасности России в ней..