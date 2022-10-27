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Бедный Макрон. Французы в ярости

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сажает райский сад, президент Франции Франсуа Макрон пытается стать лидером Объединённой Европы, а канцлер Германии Олав Шольц просто пытается выжить. В студии Илья Титов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=brx2YFIHPdg
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