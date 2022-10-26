Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Движение «Русская мечта»: что это такое?

16 0

Что такое «Русская мечта», и почему она – кратчайший путь к объединению? Что общего у русской и китайской мечты, и можно ли две мечты соединить в одну? Как сделать, чтобы идеи вероучения Русской мечты охватили народные массы? В студии секретарь Всероссийского общественного движения «Русская мечта» Димитрий Сагал и писатель, член «Изборского клуба» Михаил Кильдяшов.

Больше информации:
Сагал Димитрий: mr.metla@list.ru
Кильдяшов Михаил: mihail-kyl-fil@yandex.ru
Атлас «Русской мечты» https://izborsk-club.ru/files/Atlas_rusdream.pdf

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.

#ДеньТВ
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=f8nqL4Z4850
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Расчеловечивание. Что это такое?
Есенин космический. Александр Проханов высказал свои представления о поисках русской мечты
Александр Дугин: Русская мечта — это то, что прячется внутри нас
Александр Проханов: За вероучением Русской Мечты последует создание идеологии

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru