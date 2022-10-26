Движение «Русская мечта»: что это такое?
Что такое «Русская мечта», и почему она – кратчайший путь к объединению? Что общего у русской и китайской мечты, и можно ли две мечты соединить в одну? Как сделать, чтобы идеи вероучения Русской мечты охватили народные массы? В студии секретарь Всероссийского общественного движения «Русская мечта» Димитрий Сагал и писатель, член «Изборского клуба» Михаил Кильдяшов.
Больше информации:
Сагал Димитрий: mr.metla@list.ru
Кильдяшов Михаил: mihail-kyl-fil@yandex.ru
Атлас «Русской мечты» https://izborsk-club.ru/files/Atlas_rusdream.pdf
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