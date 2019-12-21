Александр Проханов: За вероучением Русской Мечты последует создание идеологии

Из выступления А.А.Проханова на пресс-конференции 16 декабря в МИА «Россия сегодня».

В этой книге речь идет об идеале, который исповедует русский народ на протяжении более чем тысячелетней своей истории. Идеале, связанном с представлением русского человека о своем общежитии, о своей общности, о своей исторической судьбе, о своей мечте. О мечте, которая изначально создавала этот славянский народ, двигала, толкала его на протяжении многих столетий. Это движение было столь сильным, столь страстным и неотвратимым, что русский народ, стремясь к этой мечте, преодолевал чудовищные трудности, грандиозные напасти. Он переходил через черные дыры своей истории, он воскресал из пепла, он обретал в этом движении великие откровения, великие прозрения о мироздании. Вот о чем эта книга.

Как она рождалась? Было бы верхом самонадеянности нам — грешным, слабым, неумелым, иногда неумным — самим постулировать эту мечту. Мы поступили иначе. Мы исследовали, как этот идеал, эта мечта выражалась самыми просветленными, самыми откровенными русскими людьми на протяжении всей нашей русской истории, начиная от языческих времен — от волхвов, от сказителей, сказочников. Как она высказывалась нашими великими православными мистиками, такими как старец Филофей и патриарх Никон. Как эта мечта, как этот идеал присутствует в творчестве русских писателей, художников, поэтов — от Пушкина до Твардовского. Как этот идеал, как эта таинственная мечта представлялась русским космистам Николаю Федорову и Константину Циолковскому. Как эта мечта посетила первое и последующее поколения русских большевиков, которые решили эту мечту реализовать на земле, и создать здесь свое красное Царствие Небесное. И мы знаем, что из этого вышло.

Как эта Русская мечта, русский идеал перепрыгнул дыру, катастрофу 1991 года и воплощается в сегодняшнем Государстве Российском. Как эта мечта — ещё безымянная, не до конца сформулированная — присутствует в наших великих проектах, таких как Арктика, как Россия дальневосточная, как крымский, сирийский проект.

Что это за идеал, что это за мечта? Как она смотрится, как она выуживается нами из этого океана русской исторической мысли? Это мечта о справедливом, безгрешном бытии, об обществе, об общежитии, в котором нет насилия, нет гнева, нет скаредности, нет унижения сильным слабого, богатым — бедного. Это бытие, в котором нет смерти, это бытие, исполненное божественным ликованием. Если перейти с языка филологического и светского на язык богословский, это все то же учение о Царствии Небесном. Это учение о том, как бытие, в которое помещен человек, преображает человека. Поэтому Русская мечта имеет свою метафору, свое воплощение.

Мы решили, что наиболее полным — поэтическим и духовно-метафизическим — воплощением Русской мечты является образ храма на холме. Если американская мечта является градом на холме, крепостью на холме, откуда стражи этой крепости озирают предгорья и долины, управляют всеми народами, живущими там, ниже этой крепости, иногда посыпая мятежников крылатыми ракетами, то Русская мечта — это храм на холме. Мы насыпали это холм, насыпали эту гору своими страданиями, своими подвигами, своими откровениями. Это высокая гора, которая тянется в небеса. И чтобы она стала ещё выше, чтобы она дотянулась до Фаворского света, до Царствия Небесного, на этой горе, на этом холме мы строим храм.

Вот эта философия, метафизика Русской мечты, добытая нами через изучение, через размышления, через откровения, запечатлена в этой книге. Эту книгу составлял золотой актив нашего Изборского клуба, это плод нашего совместного труда. Он не завершен — за этой книгой последуют и другие работы, продолжающие это увлекательное, творческое движение русской мысли.

Русская мечта — это ещё не идеология, это сверхидея, порыв, озарение. Но за ней последует создание идеологии — идеологии русского порыва, идеологии русской победы. Это второй этап в нашей сложной, мучительной работе — как эта мечта проецируется в наши институты, в нашу земную реальность, в нашу армию, в наши университеты, в наш космос, в наши города. Будут ли у нас города Русской мечты, космос русской мечты, армия русской мечты, лес русской мечты? У нас есть возможность транслировать эту сверхидею, этот проблеск в нашу повседневную, сиюминутную жизнь.

В основе Русской мечты лежит учение о Царствии Небесном. Учение о Царствии Небесном воплотилось в концепции Святой Руси и моделях государственного устройства, которые примеряла на себя Россия на протяжении многих веков. Это модели, в которых Россия пыталась вписаться в идеальный образ Царствия Небесного. Хотя и в дохристианские времена наши мечтатели, наши волхвы, наши кудесники, наши сказочники, говорили и о бессмертии, и о праведности, говорили о том, что общество должно быть основано на справедливости. Причем в этой справедливости центральное место занимает Иван-дурак — человек труда, человек смиренный, человек терпеливый. Ему дается жар-птица. Поэтому сама Святая Русь, возможно, сформировалась, когда князь Святой князь Владимир опустил свои стопы в купель Херсонеса, когда произошло крещение князя, и через какое-то время, а может и единомоментно, понеслось по всей Руси. От Балтики до Черного моря, от Карпат до Ледовитого океана. Конечно, это Святая Русь. Это одна из самых таинственных и восхитительных формул, по которой живет и русское сознание, и русская культура, и русская Церковь. Мы можем мерить состояние нашего общества через расстояние, которое отделяет нас от Святой Руси. Мы иногда приближаемся. И это расстояние уменьшается, а потом оно опять начинает увеличиваться, мы отдаляемся от него бесконечно. Но мне кажется, что в жизни русского человека, русского народа, существует, если не сословие, если не большая группа людей, то, по крайней мере, какие-то духовные центры, которые никогда не удаляются от Царствия Небесного даже в самые кромешные, самые темные времена нашей истории.

Источник: https://nstarikov.ru/aleksandr-prohanov-za-veroucheniem-russkoj-mechty-posleduet-sozdanie-ideologii-111503