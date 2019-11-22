Александр Проханов: Две сосны президента Путина

Путину от Ельцина досталась Россия, разодранная в клочья. В этой России бушевали два сорных дымных клубка. Один — из победивших либералов, которые жадно расхватывали советскую собственность, открывали свои банки, накапливали состояния, создавали газеты и радиостанции. Другой клубок состоял из лоскутьев всего советского, красного, обгорелого, стенающего от боли и бессилия. Путин, воцарившись в Кремле, взял оба эти клубка под контроль, стал их упорядочивать, выстраивать, создавал для каждого свою структуру, свою осмысленную динамику.

Стремясь соединить Россию с глобальным миром, Путин посылал либеральных бизнесменов из своего близкого дружеского круга за границу, приказывал им создавать за рубежом банки, предприятия, корпорации, включая их в мировую экономику. Учил либералов строить в России гражданское общество, проповедуя плюрализм, и бороться за права человека. Президент Путин взял под контроль и патриотический фрагмент, стал его взращивать, создавать патриотические организации, он укрепил патриотические партии, лишив их радикализма, оставив те из них, которые поддерживали кремлёвский централизм.

Два эти уклада — либеральный и патриотический — взрастали, их противоречия сглаживались, ибо их рост управлялся из одного и того же центра — из Кремля. И президент Путин, патронируя оба уклада, сам состоял из двух Путиных: либерального — прозападного, и патриотического — централистского. Развитие новой путинской России проходило на фоне этих управляемых укладов, между которыми соблюдался баланс. Венцом путинского развития стало возвращение Крыма, которое на краткий момент объединило всю Россию. Но когда этот момент миновал, развитие прекратилось, и Россия остановилась, два эти уклада продолжали расти и усиливаться, но уже выходили из-под контроля президента.

Либеральный уклад, образовав свои штаб-квартиры в Лондоне, действуя на мировых рынках, тяготился путинским централизмом, который в условиях санкций стал помехой для его экономического преуспевания. В либеральном укладе медленно назревали протест и бунт, направленные против путинского централизма, о чём свидетельствуют недавние волнения в Москве.

Патриотический уклад упрекает Путина в остановке национального развития. Требует изменить экономический курс, который привёл Россию к стагнации. Сетует на то, что в России чудовищно нарастает несправедливость, либеральный уклад становится всё более паразитарным, антинациональным, и вина за это лежит на президенте Путине. В обоих этих укладах усиливаются ропот, ненависть. Либералы и патриоты-централисты ненавидят друг друга, желают друг другу погибели. Одни грозят коммунистической революцией и Пугачёвым, другие — второй «перестройкой» и тотальной чисткой патриотических рядов.

Если прежде президенту удавалось противопоставить Болотной площади Поклонную гору и тем самым сберечь драгоценный баланс, то теперь такая возможность ускользает. Всё сильнее признаки того, что Поклонная гора может объединиться с Болотной площадью, и эти две ненавидящие друг друга общественные силы сольются в своём неприятии к путинскому централизму и лично к президенту.

Драма президента Путина в том, что он присутствует одновременно в обоих укладах. Он всё больше напоминает князя Игоря, привязанного к двум соснам: к сосне либеральной и сосне патриотической, которые, будучи согнутыми, дрожат от напряжения, и в них начинают трескаться древесные волокна.

Если Путин уходит из власти, оставляя Россию на произвол судьбы, то два этих кипящих ненавистью уклада сталкиваются и ввергают Россию в новое кровопролитие. Если же Путин остаётся, не запуская новый этап развития, то сосны раздирают его. И два уклада схватываются в чудовищной русской резне, где лязг топоров сливается с грохотом танков и вертолётов огневой поддержки.

Как выйти России из этого тупика? Что может предпринять президент в условиях тающего социального времени, которое всё больше напоминает подлётное время? Только запуск развития, в которое будут включены оба уклада, встроены избыточные, накопившиеся в этих укладах энергии. Через развитие, которое вновь возглавит президент, он сможет управлять обоими укладами. Должна быть создана модель развития, исключающая нынешнюю неолиберальную модель, остановившую русскую историческую динамику.

Вероучение Русской Мечты, возвращающее русскому народу пассионарность и осмысленность, может стать идеологией, вслед за которой последует множество социальных, политических и идеологических технологий, предотвращающих взрыв и сберегающих Россию от потрясений.

«Ночные волки» и их блистательный лидер Хирург приняли близко к сердцу проповедь Русской Мечты. Они первыми включились в проект «Лес Русской Мечты». Имея свои подразделения в большинстве регионов России, они начали взращивать саженцы, переносить их на страшные сибирские гари, восстанавливать в Сибири восхитительный русский лес. На своих грохочущих мотоциклах «Волки Русской Мечты» уносят из городов и посёлков восхитительные зелёные ростки, вживляют их в горелую мёртвую землю, сажают там свои священные рощи, лелея их до той поры, покуда в кронах елей и сосен не совьют свои гнёзда лесные птицы, а у подножий взращённых деревьев не поднимутся боровики и красноголовики, в чащобах новых лесов не заведутся медведи, олени и волки с горящими от восторга золотыми глазами.

Источник: https://nstarikov.ru/aleksandr-prohanov-dve-sosny-prezidenta-putina-110605