В своей программе «Антонимы», когда писатель Сергей Лукьяненко, у которого Красовский брал интервью, рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что мол «Украина оккупирована москалями», Красовский на это отреагировал странно, заявив, что «топить таких надо было». Еще и добавил: «Сказал, что москали оккупировали – и сразу прямо бросаешь в реку с бурным течением», а в смерекову хату забивать и жечь этих детей». Такое дикое заявление с экрана, естественно, не могло не вызвать сразу бурную реакцию в обществе.

К тому же ведь Красовский не какой-то блогер, он – директор (!) вещания на русском языке телеканала RT, финансируемого российским правительством из государственного бюджета. А его программа «Антонимы» выходит на YouTube-канале дирекции «RT Россия». Главный редактор RT Маргарита Симоньян уже назвала высказывание Красовского «диким и омерзительным» и заявила, что прекратила с ним сотрудничество телеканала. Члены СПЧ указали, что его слова могут стать основанием для возбуждения уголовного дела, а также для запрета на работу в государственных СМИ. А Следственный комитет РФ уже начал по этому эпизоду расследование.







Информационная бандеровщина

Резкую оценку заявлениям Красовского дал глава партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» Сергей Миронов, назвав их «информационной бандеровщиной». «Наказание должно быть адекватным. В Уголовном кодексе есть статья 280 „Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности“, есть статья 282 „Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“. Там все четко расписано.

Надеюсь, что Следственный комитет, который проводит проверку, даст правовую оценку высказываниям журналиста. Что касается сути его слов, то я считаю, что это информационная бандеровщина в чистом виде», — сказал Миронов в интервью RTVI.

«Он профессиональный ведущий. То, что он сделал, – это абсолютно недопустимо. Фактически эта прокачка ура-патриотизма завела всех в тупик», – заявил в свою очередь депутат Госдумы Евгений Федоров в интервью радиостанции «Говорит Москва». А экс-депутат от «Единой России», политолог Сергей Марков пошел еще дальше. По его мнению, «геноцидное высказывание Красовский сделал по заданию властей Украины».

«Если более широко взглянуть на этот вопрос, – пишет на сайте телеканала «Царьград» политолог Виталий Вышкварцев, – то очевидна серьёзная опасность: наше общество становится украинизированным, мы становимся на одну ступень с украинствующими, с русофобами. Тема украинства у них порождает как бы тему украинофобии у нас. Но ведь наш русский народ отличает то, что мы относимся достаточно доброжелательно и терпимо к нашим тем же русским, которыми, по сути-то, являются украинцы – это те же русские, просто заблудившиеся, немножко не туда повернувшие за последнее время. Но понимают, что не прокатывает тема с русофобией. И посмотрите, Европа уже даже начинает реагировать и задумываться об этом», – отметил Вышкварцев.







«Я – дурак…»

Через день после случившегося Красовский попросил прощения за свои слова. «Я дурак, я не просто перешел границы, я ненамеренно их стёр, границы между правым делом и злом, между чистым злом и возмездием, между нами и ними», – сказал Красовский в своём Telegram-канале.

Свое дикое высказывание журналист попытался оправдать тем, что был в Донбассе, видел там голодных, страдающих детей, видел «наших солдатиков разорванных, сожженных, стертых врагом. Я видел смерть, страдания». Заявил, что вспоминает сотни убитых детей Донбасса, заваленный игрушками памятник, имена на камне на Аллее Ангелов.

«Поверьте, – сказал в своё оправдание Красовский, – слеза каждого младенца – это моя боль, мой страшный сон. Никому я не желаю смерти, никому. Я сижу в этом эфире десятки раз в месяц и меня раз от раза заносит куда-то, куда может занести тот бес, что сидит на одном из моих плеч, как писал Достоевский. И вот тут он меня занёс», – объяснил он, умоляя его «дурака понять».







Слово – не воробей

Но что тут скажешь? Слово ведь не воробей. Да и Федор Михайлович тут ни при чем… А как гласит народная мудрость: «Услужливый дурак опаснее врага». Потому что своим высказыванием этот журналист, который сейчас просит его «понять и простить», нанес по имиджу России чудовищный удар, который стал настоящим подарком для пропагандистской машины Зеленского и русофобов Запада.

И реакция на Западе не заставила себя долго ждать. После дикого заявления Красовского аккаунт RT в Twitter* был заблокирован в десятках европейских стран. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, радостно потирая руки, призвал запретить RT во всех странах, которые еще этого не сделали, пообещав предать Красовского суду за «призывы к геноциду».

Всячески, в издевательской манере, смакуют сейчас случившееся с Красовским в западных СМИ, которым этот горе-ведущий дал возможность начать еще одну антироссийскую кампанию. Его заявление настолько чудовищно, что даже пользователи русофобских СМИ отказываются в такое поверить. Вот что пишут, например, в своих комментариях к статье о скандале с Красовским читатели итальянской газеты Giornale:

мкм3

«Кто знает, сколько денег они дали ему, чтобы он сказал эти вещи».

ОкСнайпер

«Я понимаю, что большинство россиян думают не так, как этот журналист…»

Франц70

«Я видел эту передачу… На мой взгляд, это спровоцировано…

Но если я ошибаюсь, и это было действительно серьезно, то мы находимся в области психических заболеваний».

Писатель Лукьяненко, у которого Красовский брал интервью, тоже был поражен, заявив, что его высказывание «пошло очень во вред стране». Лукьяненко добавил, что подобные заявления недопустимы не только с человеческой точки зрения, но и с политической, поскольку это «дает возможность врагам обвинять нас, обвинять наши телеканалы в подобных настроениях». При этом писатель удивился, что такое заявление телеведущего вообще попало в эфир. По его словам, в ситуации, когда «ведущий ведет себя не совсем адекватно», редактора вполне могли бы «остановить или сократить, подрезать эту передачу».







Не все ладно с кадрами в тылу у СВО

А ведь если присмотреться к биографии г-на Красовского, то в ней немало такого, что заставляет задуматься о том, как он вообще мог оказаться в роли директора вещания RT и ведущего политической программы в разгар судьбоносной для страны СВО на Украине.

Известно, что в 1999-2000 гг. Красовский работал в предвыборном штабе либерального Союза правых сил. Затем подвизался в таких, прямо скажем, далеких от патриотических позиций изданиях, как журналы Vogue и Harper’s Bazaar. В 2005 году стал издателем журнала Wallpaper, позже два года возглавлял медиаотдел консалтинговой компании «Pynes & Moerner».

В 2011 году Красовский, «юноша нетрадиционной ориентации», как его называли, возглавил выборный штаб олигарха Михаила Прохорова. Как пишет газета «Завтра», «за эту титаническую работу ему, вроде бы, подарили квартиру в Париже – мечту его детства. Как он этого добился? Тут есть небольшая интрига. Когда-то ещё начинающий и мало кому известный блогер krasovkin написал в дневнике Татьяны Борисовны Юмашевой (Ельциной) фразу типа — «Татьяна, какая же вы всё-таки красивая». Дружба с «Таней», как нарочито громко называл Дьяченко тогда ещё телеведущий Антоша, была его «тузом в рукаве». Говорят, настоящими руководителями предвыборного штаба Михаила Прохорова были Александр Волошин, Татьяна Дьяченко и Валентин Юмашев. Но они были «за кадром». А в кадре был Антон Красовский. После выборов Красовский хотел вроде бы эмигрировать, но почему-то передумал», – писала ЖЖ-юзер uborshizzza».

А с 2014 года по май 2020 года он постоянно появлялся в качестве «гостя» программы «Особое мнение» на подрывной радиостанции «Эхо Москвы»*. Ездил на киевский майдан, считал воссоединение Крыма с Россией «аннексией», голосил, что «Россия ведёт войну на Донбассе». «Россия действительно воспользовалась слабостью Украины и украинцев и отхватила Крым, и Россия действительно сделала всё, чтобы разжечь войну на востоке Украины», – поведал Красовский радиостанции «Эхо Москвы» в феврале 2017 года. Вел на телеканале «Пятница» программу вместе с одиозной Ксенией Собчак. Но, как видно, держал нос по ветру, и потом, записавшись в «патриоты», оказался на телеканале RT.







Ситуация тревожная

А потому этот дикий случай с Красовским еще раз свидетельствует о том, в каком плачевном состоянии находится наша журналистика. Ведь еще у всех на слуху случай, когда на Первом канале его штатный редактор ворвалась во время эфира программы новостей в студию с провокационным плакатом. После этого она сбежала за границу, потом вернулась и, как известно, отделалась за свою выходку только легким испугом.

Но ситуация тревожная. Ведь получается, что даже на центральных каналах в передачах, посвященных важнейшим политическим проблемам, могут выступать в роли ведущих люди, способные на неадекватные, дикие, подрывающие престиж России поступки.

И оказывается, что среди редакторского состава телеканала тоже не нашлось сотрудников, которые могли бы оперативно отреагировать и не допустить появления в эфире такого явно провокационного заявления, нанесшего имиджу России огромный ущерб на международной арене. Что и говорить, ведь и впрямь – услужливый дурак опаснее врага. Но как такого «дурака» проглядели и доверяли ему эфир? А если он все-таки вовсе не «дурак», то тогда, кто?

А что касается отношения в России к детям, и к детям Украины, в частности, то хорошо поступил в этом случае МК, напомнив в своей статье о скандале с Красовским о статуе русского солдата в Трептов-парке Берлина, который держит на руках спасенную немецкую девочку.

«Наш солдат держит в одной руке меч, а другой рукой прижимает к груди немецкую девочку – спасает вражеского ребенка. Спасает. Ну, какие тут еще слова нужны?» – отмечает газета.