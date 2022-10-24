Опять просчитался: Байден запустил Топливный Кризис в США | Геоэнергетика Инфо
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Опять просчитался: Байден запустил Топливный Кризис в США. Геоэнергетика Инфо
Байден ведёт США к такому же энергетическому кошмару, от какого сейчас страдает Европа.
В то время как американцы страдают от рекордных цен на бензин, власти США опустошают стратегический запас нефти и продают её в Европу и Азию.
В Госдепе заявили о готовности США к быстрому высвобождению нефти из резерва. Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин отметил, что объявленное ранее Джо Байденом высвобождение из стратегического резерва 180 млн баррелей нефти будет “продолжено в декабре
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