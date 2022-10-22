Иван Бунин. Сверчок. Рассказ. Читает Алексей Покровский (1993)
Иван Бунин. Сверчок. Рассказ. Читает Алексей Покровский
Эту историю рассказал шорник Илья, по прозвищу Сверчок. Ночью под Николин день с сыном возвращались они ночью к себе в деревню. В пути в этих глухих местах застала их непогода: сильный мороз с туманом. Не сразу путники поняли, что заблудились. Сын Максим замерз, а немощный Сверчок на себе тащил тело, не желая верить, что сына уже не вернуть.
#ИванБунин #Сверчок #Рассказ #ЧитаетАлексейПокровский #АлексейПокровский #Страницыпрозы
Исполнители: Покровский Алексей
Год производства: 1993