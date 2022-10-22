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Иван Бунин. Сверчок. Рассказ. Читает Алексей Покровский (1993)

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Иван Бунин. Сверчок. Рассказ. Читает Алексей Покровский

Эту историю рассказал шорник Илья, по прозвищу Сверчок. Ночью под Николин день с сыном возвращались они ночью к себе в деревню. В пути в этих глухих местах застала их непогода: сильный мороз с туманом. Не сразу путники поняли, что заблудились. Сын Максим замерз, а немощный Сверчок на себе тащил тело, не желая верить, что сына уже не вернуть.

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Исполнители: Покровский Алексей
Год производства: 1993 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=B9KbwP-jRS0
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