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Экстренный Газовый План ЕС: Европа готова Зимовать БЕЗ ГАЗА из России | Геоэнергетика Инфо

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Экстренный Газовый План ЕС: Европа готова Зимовать БЕЗ ГАЗА из России. Борис Марицнкевич. Геоэнергетика Инфо
Европейский союз полон решимости отказаться от российских энергоресурсов, поскольку считает, что Владимир Путин сделал их орудием экономической войны против Европы. Это непросто и дорого, и сегодня ЕС представил новый план: как пережить зиму в условиях газовой блокады и где взять деньги на поддержку населения и бизнеса. Самый масштабный энергетический кризис в ЕС за последние полвека уже обошелся второй крупнейшей экономике мира более чем в полтриллиона евро. Зима еще не началась, отопительный сезон впереди, а цены на газ в 10 раз превышают прошлогодние. Виноват Путин, уверена глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eE-4kRy8efw
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