Экстренный Газовый План ЕС: Европа готова Зимовать БЕЗ ГАЗА из России | Геоэнергетика Инфо
Экстренный Газовый План ЕС: Европа готова Зимовать БЕЗ ГАЗА из России. Борис Марицнкевич. Геоэнергетика Инфо
Европейский союз полон решимости отказаться от российских энергоресурсов, поскольку считает, что Владимир Путин сделал их орудием экономической войны против Европы. Это непросто и дорого, и сегодня ЕС представил новый план: как пережить зиму в условиях газовой блокады и где взять деньги на поддержку населения и бизнеса. Самый масштабный энергетический кризис в ЕС за последние полвека уже обошелся второй крупнейшей экономике мира более чем в полтриллиона евро. Зима еще не началась, отопительный сезон впереди, а цены на газ в 10 раз превышают прошлогодние. Виноват Путин, уверена глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
—————————————————————————————————————————
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Станьте спонсором https://www.youtube.com/channel/UCfiIIwhEASpcw4uJB5hbI-Q/join
—————————————————————————————————————————
МЫ В СОЦСЕТЯХ:
TELEGRAM https://t.me/geonrgru
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
—————————————————————————————————————————
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#Марцинкевич #новости #газ #энергетическийкризис #северныйпоток #европа