Главная » История, Невероятное в мире, Творчество

“На западном фронте без перемен”. Трейлер

22 0


Трейлер новой экранизации романа Ремарка "На западном фронте без перемен".



Выглядит достаточно натуралистично.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7928087.html
Метки: Видео, кино, Литература, первая мировая война, ремарк
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 ноября 2016
Сводки от ополчения Новороссии 02 августа 2017
Сводки от Ополчения Новороссии на 16 января 2015
Сводки от ополчения Новороссии 17 сентября 2016
Hitler-Wood. Нерасказанная история американских киностудий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru