Напрасные страдания! Сегодня почитатели этой философии охвачены эйфорией. Опять воюют с Россией. Все вместе. Чужими руками, за чужой счет и ради своей пользы. Как обычно. Жизнь продолжается!

Дерзновенные чертежники снова перекраивают карту России. Нет России. Есть Ингерманландия, Лапландия, Соединенные сибирские штаты, Тихоокеанская федерация, Кавказский эмират, Тува, Саха, Ичкерия, Башкортостан, Удмуртия, Мордовия… России нет. Есть «Московская республика» размером с Великое княжество Московское 1462 г. Пока что им не пришло в голову расфасовать Россию на 172 кусочка (на стольких языках говорят на территории РФ), или на 195 карликовых государств (такова численность народов и этнических групп в РФ). Маленькие такие сладкие кусочки.

Картография этой беспредельной алчности и грабительского стремления продолжается уже 200 лет.

Два века «цивилизаторская» страсть сотрясает «цивилизованный» Запад – похитить и расчленить Россию, увидеть Россию растерзанной, покоренной, униженной, обруганной, ограбленной и изгнанной в азиатские степи, а еще лучше – в сибирскую вечную мерзлоту. Вот какую Россию они любят.

Ничего не изменилось за 200 лет. И не имеет значения, идет ли речь о Российской империи, об СССР или о современной России. Ровным счетом никакого значения… Россия, эта «печальная ошибка истории», это «государство-однодневка (по мнению польского режиссера М. Павлицкого) существует! Это так невыносимо! А очередная война против России действует так освежающе…







Хронология 200-летней войны

I.

1812 г.

«Россия обречена! Ее судьба решена! Мы положим конец 50-летнему гибельному влиянию России в Европе!»… И отправился Наполеон с 650-тысячной армией, 1400 орудиями, прихватив «Комеди Франсез», итальянскую оперу, две свои статуи, корону и торжественное облачение, позолоченную посуду и столовые приборы, дивизию поваров и официантов… Его план: разбить русскую армию, триумфально войти в Москву, провозгласить себя императором, расставить родных, приближенных и вассалов губернаторами, князьями и герцогами… Через два года русские войска в Париже.

1853-1856 гг.

Крымская война. Лорд Пальмерстон «режет» Россию, как праздничный торт и «раздает» щедрые подарки: Швеции – Финляндию; Пруссии – Прибалтику; Австрии – Молдавию, Валахию и землю по устью Дуная; Турции – Крым и Кавказ… Польше отводится роль буфера между Россией и Германией.

1870 г.

Бисмарк. «Могущество России можно подорвать только путем отделения Украины… Необходимо стравить две части одного народа и наблюдать, как убивает брат брата. Нужно только найти и воспитать предателей и с их помощью изменить самосознание народа до такой степени, чтобы он ненавидел все русское, ненавидел свой род. Все остальное вопрос времени».

II.

Время проходит, прекрасная Belle Epoque иссякла в тот день, когда эшелоны увезли солдат к окопам Первой мировой и вернули гробы…В кровавой утробе Первой мировой будет зачата Вторая…

9-10 декабря 1917 г.

Сразу же после Октябрьской революции Лондон и Париж заключают тайное соглашение и делят Россию на «зоны действия». Английская – Дон, Кубань, Кавказ, Средняя Азия и северная часть европейской территории России. Франции – Украина, Крым и Бессарабия. Сибирь и Дальний Восток – США и Японии. Это только прелюдия.

12 января 1918 г.

Англия, Австралия, Канада, Индия, Франция, США, Япония, Китай, Сербия, Финляндия, Германия, Австро-Венгрия и Османская империя начинают невиданную интервенцию против России – от Одессы и Севастополя до Дальнего Востока и от Сибири до Кавказа. Интервенция продлилась до 22 мая 1922 г.

3 марта 1918 г.

Брест-Литовский мирный договор. Россия теряет Польшу, Финляндию, Литву, Латвию, Эстонию, Украину, Белоруссию и области к юго-востоку от Кавказа; теряет более 1 млн кв. км территории, 1\3 населения (более 60 млн чел.), 90% добычи угля, 80% добычи железной руды, более 5 тыс. фабрик и заводов и 1\3 обрабатываемой земли. Россия успешно расчленена и унижена. Ура!

Через 8 месяцев договор превращается в ненужный клочок бумаги.

19 сентября 1918 г.

Доктрина «Четыре России». «Россия слишком большая и гомогенная для нашей безопасности. Я бы хотел видеть Сибирь отдельным государством, а европейскую Россию – расчлененной на три части. Мир будет жить спокойнее, если вместо одной огромной России будет четыре». Автор – Э.М. Хаус, советник президента Вильсона.

1920-1926 гг.

Доктрина « Пилсудский». «Междуморие». Пилсудский мечтал, как под руководством Польши будет создана федерация, раскинувшаяся в ареале трех морей – Черного, Балтийского и Адриатического, и будет включать Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию, Украину, Румынию, Югославию, Чехословакию, Финляндию, Белоруссию, Италию, Скандинавию, Болгарию, Грецию, Кавказ.

Цель – лишить Россию выхода к морю; создание мощного военно-политического субъекта, который защитил бы Запад от «коммунистической заразы» и нанес поражение России. Амбиция Пилсудского – «распороть Россию по швам», закрыть ее в границах XVI века и таким образом «лишенная природных богатств Россия превратится во второстепенную державу». Через 100 лет «Междуморие» воскресло под именем « Триморие» под эгидой США. Цели те же.

1934-1939 гг.

Канун Второй мировой войны. Польше не терпится «распороть Россию по швам» и она первая заключает договор с нацистской Германией – 26 января 1934г., пакт Гитлер-Пилсудский. 30 сент.1938 г. Гитлер, Муссолини, Чемберлен и Даладье подписывают «Мюнхенское соглашение»; Польша, Германия и Венгрия участвуют в разделе Чехословакии, Черчилль называет Польшу «гиеной Европы». Доктрина «Пилсудский» неизменно определяет политику Польши: декабрь 1938 г. позиция польского Генерального штаба: «Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке. Польша не должна оставаться пассивной в этот прекрасный исторический момент. Основная цель – ослабить и победить Россию».

Январь 1939 г.

Польский министр иностранных дел Й. Бек Риббентропу: «Польша претендует на советскую Украину и доступ к Черному морю». «Гиена Европы» не меняет ни свою шкуру, ни нрав. Только покровителей. И те не меняют свой нрав. Сегодня США, Великобритания и Прибалтика – ястребы. Ястребы «демократии»…

III.

22 июня 1941 г.

«Война с Россией должна вестись с небывалой беспощадностью! Русский народ должен быть истреблен! К западу от Урала не должно быть сильного военного государства!» – сказал Гитлер. И нацистская Германия вторглась в СССР с четырехмиллионной армией, 3 350 танками, 4 389 самолетами и 46 000 орудиями.

1.Россия должна быть вытеснена за Урал; 2. Население балтийских республик должно переселиться в центр области; 3. На их место переселяются немцы, датчане, норвежцы, голландцы и англичане;.4. Крым и северная Таврия должны быть очищены и заселены немцами; 5. Кавказ должен быть раздроблен на вассальные карликовые государства; 6.Средняя Азия и Туркестан должны образовать мусульманское государство; 7.Украина должна получить самую широкую автономию, т. к. она имеет почетную задачу кормить Рейх и быть постоянной угрозой для Москвы.

Генеральная цель – расчленение СССР, дерусификация, деславянизация, истребление, грабеж. А. Розенберг уже разделил СССР на 5 Рейхскомиссариатов, 27 Генеральных округа. 7 Генеральных комиссариатов и 7 Зондеркомиссариатов. России нет – есть Московия. Приглашения на торжественный банкет в отель «Астория» в Ленинграде уже разосланы, ожидается речь фюрера и грандиозный парад победителей… 4 года спустя над Рейхстагом развевается Красное знамя. Сегодняшние русофобы до сих пор не могут пережить этот факт.

23 июня 1941 г.

Г. Трумен, сенатор, будущий президент: «Если мы увидим, что побеждает Германия, следует помогать России, а если увидим, что побеждает Россия, нужно помогать Германии и таким образом пусть истребляют друг друга как можно больше…». Так на другой день после нападения нацистской Германии на СССР началась Первая холодная война. Официальная премьера в Фултоне будет через 5 лет. В 2011 г. в том же Фултоне торжественно открыли импозантную скульптурную композицию «Железный занавес». Центральная фигура монумента – Черчилль.

6 июня 1944 г.

Прошли 1079 дней (3 года без 16 дней) со дня нападения Германии на СССР. «Союзники» хладнокровно наблюдают операцию, организованную Гитлером. Наконец, Черчилль настаивает открыть Второй фронт. Не ради союзнических обязательств, нет. А потому что «Во-первых, Советская Россия стала смертельно опасна и, во-вторых, необходимо безотлагательно открыть новый фронт против ее стремительного наступления». И еще – чтобы задержать русских варваров как можно дальше, на Востоке. Вот истинное предназначение Второго фронта.

IV.

19 мая 1945 г.

Операция « Немыслимое». Германия капитулировала десять дней назад. По распоряжению Черчилля разработана военная операция против СССР. Начало операции 1 июля 1945 г. Участвуют 47 англо-американских дивизий и 10-12 немецких. Цель – вытеснение СССР из Европы. Перспектива – тотальная война. План раскрыт Кембриджской пятеркой и передан СССР.

1945-1949 гг.

США разрабатывает серию планов военных действий против СССР. Они предусматривают ядерные бомбардировки СССР, уничтожение стратегических городов, всей промышленности и миллионов людей.

18 августа 1948 г.

Директива 20/1 Совета по национальной безопасности США.

Цели и задачи: сокращение до минимума мощи и влияния Москвы; федерализация. Главная цель – « Москва должна принять наши концепции». Центральная тема – разделение СССР:

Прибалтика: « Восстановление в некоторой степени свободы и независимости балтийских держав…После следующей войны (sic!) Прибалтийские государства не должны оставаться под властью коммунистов»…

Украина: «Было бы легкомыслием делать вывод, что они (украинцы) должны получить свободу и реализоваться как независимое государство… Его простота делает его непригодным… украинцы не проявили никаких признаков нации, способной успешно и ответственно нести бремя независимости. Украина не ясно определенное этническое или географическое понятие… Нет ясной разделительной линии между Россией и Украиной…Основа «украинизма» – «различия в специфическом сельском диалекте и небольшое различие в обычаях и фольклоре…Экономика Украины неразрывно связана с экономикой России. Попытки оторваться от российской экономики были бы такие же искусственные и разрушительные, как если бы отделить Пшеничный пояс и Великие озера от экономики США. Мы не можем быть безучастными к чувствам самих великороссов. Они самый сильный национальный элемент как в Российской империи, так и в СССР. Они останутся самым сильным элементом на этом пространстве, независимо от своего статуса. Украинская территория такая же часть их национального наследства, как и Средний Запад для нашего. Решение, направленное на полное отделение Украины от остальной части России, навлечет на нас неодобрение и сопротивление с ее стороны и может быть осуществлено только силой. Самый лучший вариант – федерация, при которой Украина будет пользоваться политической и культурной автономией, но не будет независимой в экономическом и военном отношении… Важно и нам принять решение сейчас и твердо придерживаться его, чтобы украинцы имели подобающее место в семье традиционной Российской империи, неотделимой частью которой они являются. Мы не должны прямо противодействовать, если без нашего участия на территории Украины возникнет независимый режим…Наша политика должна быть направлена на сохранение внешнего нейтралитета до тех пор, пока наши интересы – военные или другие не будут непосредственно задеты… Мы не должны связывать себя обязательствами поддерживать такую линию поведения, которая может быть сохранена только с нашей военной помощью.

19 дек 1949 г.

План «Дропшот» по уничтожению СССР и его союзников.

Начало 1 января 1957 г.

Оружие – 300 атомных бомб. Предусмотрено уничтожение 20 миллионов советских граждан и 85% промышленности СССР.

1 июля 1959 г.

Президент Эйзенхауэр подписывает «Закон о порабощенных нациях». Так ликвидация СССР и всего Восточного блока становится законом.

V.

1981 г.

Стратегия «Майер». Администрация Рейгана начинает разрабатывать планы расчленения СССР. Это начало Второй холодной войны.

1985 г.

Гарвардский проект. Цель – распад СССР и ликвидация социалистической системы, патриотического сознания, бесплатного образования и здравоохранения, общественной и государственной собственности. Широкий экспорт сырья и природных богатств на Запад.

Проект исполнен – СССР распался, потеряв ¼ своей территории и половину населения.

1991 г.

Хьюстенский проект. Цель – расчленение России. Сибирь отходит к США, Северо-Запад России – к Германии, Юг и Поволжье – к Турции, Дальний – к Японии.

1994 г.

З. Бжезинский «Новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счет России и на руинах России. Нет сомнения, что Россия будет раздроблена и поставлена под опеку. Россия – лишнее государство».

1995 г.

Б. Клинтон: «В ближайшее десятилетие нам предстоит решение следующих проблем: расчленение России на мелкие государства путем региональных войн, подобно тех, что мы организовали в Югославии».

2002 и 2006 гг.

«По оценкам мировой общественности, экономически целесообразно, чтобы население России составляло 15 млн человек».

VI.

Война! Наконец-то! Война экономическая, финансовая, Торговая, энергетическая, информационная, культурная, гибридная, прокси, всякая. Война продолжается 8 лет и 8 месяцев. На Россию наложено около 11 500 санкций. По 4-5 ежедневно. В среднем. Но трудно жить на этом свете, когда никто не воюет с Россией, как говорил лорд Пальмерстон.

Начало –22 февраля 2014 г.

Неонацистский переворот, профинансированный США в размере 5 млрд долларов. Еще тогда я написала: «Нет никакой битвы за Украину. Есть война против России. Война против России – это война против Европы. Европа соучастник этой самоубийственной войны». Европа начинает это понимать. Поздно. Через лишения и трудности.

С 2014 г.

– «цивилизованный» Запад финансирует и вооружает неонацистскую власть в Киеве. Украина напичкана оружием из почти 30 стран;

– подготовкой ВСУ, «Азова»* и «Айдара»* занимаются инструкторы и советники десяти стран;

– США предоставляет Украине данные разведки;

– в Восточной Украине воюют наемники 13 стран;

– украинские и гастролирующие нацисты убивают и грабят мирное население Донбасса. Но это не имеет значения для «цивилизованного» Запада.

Безудержная эскалация антироссийской пропаганды. Брутальной, тотальной, свирепой.

И главное!

С 2014 г. США неуклонно следуют своей стратегии «Fuck the EU!». Она недвусмысленно сформулирована, сто раз озвучена официальными американскими представителями. С 2014 г. эта война «прекрасная инвестиция». Для США. Генерал Дж. Кийн: «Всего лишь за 66 млрд долларов мы втянули Украину в войну с Россией. …Это всего 1,1% бюджета. И получаем непропорционально большую выгоду.. Подобная инвестиция, особенно в украинцев, которые воюют с Россией в интересах США, очень выгодна».

Пышным цветом расцвели планы расчленения России. В июле 2022 Фондация «Джеймстаун» издала книгу Я. Бугайского «Несостоявшееся государство. Путеводитель по расчленению России», в которой в качестве условия начала этого расчленения указывается «неспособность Путина, его убийство, отстранение от власти или его внезапная естественная смерть». Бугайский воскрешает мечту Пилсудского «распороть Россию по швам и вернуть ее в XVI век… Drang nach Osten! 200 лет.







Перевод Ольги Решетниковой (в сокращении)