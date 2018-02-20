«Корпускулярно-волновая» модель развития истории Руси-России

Возможно и иное сравнение. Если вы бывали на море и наблюдали «рождение и гибель» больших волн, то поймёте, о чём идёт речь. В образовании волны так же насчитывается четыре стадии, а развитие волны идёт по своеобразной синусоиде. Далее перенесём указанную аналогию на рождение и развитие цикла исторической «волны» России.

Итак, Россия развивается циклично, предсказуемо, познаваемо. Но вернёмся к идее развития России аналогично ритму дыхания человека. Дыхание состоит из нескольких стадий: «вдоха», «задержки дыхания», «выдоха», «задержки дыхания». И снова «вдоха»… И так многократно. Как именно «дышит» история России? По мнению автора, на каждом историческом витке развития Отечество делает 12 глубоких символических «вдохов» и «выдохов», протяжённостью 144 года каждый. Таким образом, своеобразный глобальный виток развития России, подчинённый обозначенному ритму, насчитывает 1728 лет.

Вероятно, читателю знакомо выражение « дыхание истории». В образном выражении подчёркнуто не только ритмичное, живое, развивающееся развёртывание исторического процесса. Подчёркнуто нечто большее. История народа и государства действительно «дышит», вдыхая и выдыхая в определённые периоды определённую по качеству энергию, исходящую из Космоса. Материально-духовную энергию … Задача исследователя заключается в том, чтобы обнаружить «определённые периоды» и качество характерных «определённых энергий».

«Молекула» России, она же, «волна» России

Однако Учение Живой Этики утверждает, что Природа развивается по единым законам Космоса. Об этом же писал великий шведский философ, учёный-естествоиспытатель Сведенборг Эмануэль (1688–1772): «Все явления и процессы в природе, независимо от их масштабов, подчиняются некоторым общим принципам».



Это означает, что цикл исторического развития России подчинён тем же космическим законам и тем же «общим принципам» (1).



Читателю, прошедшему полный курс физики средней школы, вероятно, известно, что в начале ХХ века в квантовой механике появилась корпускулярно-волновая теория света: «Корпускулярно-волновой дуализм – теория в квантовой механике, гласящая, что в зависимости от системы отсчёта поток электромагнитного излучения можно рассматривать и как поток частиц (корпускул), и как волну. В частности, свет – это и корпускулы (фотоны), и электромагнитные волны».

Возникла идея: а что если «двойственность», обнаруженную физиками в кванте света, попытаться обнаружить в цикле-«кванте» исторического развития России ? Идея получила название «корпускулярно-волновое» развитие циклов истории Руси-России». Вначале имеет смысл обозначить общую, теоретическую структуру цикла подобной «волны».

Периоды в цикле развития России протяжённостью в 144 года

По горизонтали отложим значение времени, цикла развития в 144 года, по вертикали – значение энергии цикла развития. Получим следующее:

Период № 1. 48 лет развития (показан красным цветом) . Накат волны развития, благодаря историческому «вдоху», естественному возрастанию материально-духовной энергии России. Постепенный подъём энергии до максимума, на «гребень волны». Наиболее плодотворный период исторического развития. Обновление. Аналогия с периодом «растущей луны».

Период № 2. 12 лет развития . Проявление максимума материально-духовной энергии цикла на «вдохе». Вершина исторического развития цикла. Наиболее значимые, прогрессивные исторические события России. Аналогия с наступлением «полнолуния».

Период № 3. 48 лет развития (показан убывающим красным цветом). Медленный «выдох», инерционный прокат волны исторического развития за счёт накопленной энергии периода №1. Постепенный спад материально-духовной энергии до минимума (ноль энергии). В конце периода малая вероятность исторического обновления. Аналогия и периодом «убывающей Луны».

Период № 4. 24 года развития (показан чёрным цветом). Дальнейший спад материально-духовной энергии до значительных отрицательных значений. Длительная задержка «дыхания». Инерционный застой остаточной материально-духовной энергии. Безвременье. Тяжёлый период существования. Но и это ещё не предел.

Период №5. 12 лет развития . Самая низкая точка в развитии застоявшегося остатка материально-духовной энергии. Образно говоря, «дно ямы» развития. Полная остановка в развитии. Высокая вероятность проявления негативных исторических событий.

Период № 6. 24 года развития (показан жёлтым цветом). Постепенный сдвиг, выход ущербной материально-духовной энергии из инерционного застоя. Подготовка ко «вдоху» новой порции энергии. По восходящей медленное накапливание энергии для нового цикла развития. Период вероятного рождение выдающихся личностей для продвижения следующего цикла развития. Но это в теории. А в практике? Наблюдается ли нечто подобное на «просторах» реального, живого исторического развития России? Для ответа на вопрос, рассмотрим содержание «волны» исторического развития современного 12 цикла.

Часть Вторая. Практическая

Современный, 12-й цикл развития России. Наметим с интервалом в 12 лет периоды в развитии истории России с 1881 по 2025 годы.

1881г.___Идея революционного развития____ 2025г.

Определим имена правителей России указанного периода и обозначим на схеме время деятельности правителей, для чего «обработаем» схему графически.

I а – период правления царя Александра III.

I б – период правления царя Николая II.

I в – период правления Председателя Совнаркома В. И. Ульянова-Ленина.

I–II–III г,д – период правления Генсека ВКП(Б) И. В. Сталина и Г. М. Маленкова.

III е – период правления Генсека КПСС Н. С. Хрущёва.

III, IV- ж – период правления Генсека КПСС Л. И. Брежнева.

IV – з, и – период правления Генсеков КПСС Ю.В.Андропова и К.У.Черненко.

IV к – период правления Президента СССР М. С. Горбачёва.

IV, V л – период правления Президента РФ Б. Н. Ельцина.

V, VI м – период правления Президента РФ В. В. Путина.

По предположению автора, начиная с 1857 по 1881 («концовка» предыдущего 11 цикла) на протяжении 24 лет происходит накопление и переработка духовно-материальной энергии «отработанного» 11 цикла. В этот период предполагается рождение выдающихся деятелей, призванных к продвижению нового, в данном случае 12-го цикла развития. Что и происходило на самом деле. В этот период родились: Г. Плеханов (1856), В. И. Ульянов-Ленин (1870), Н. К. Рерих (1874), И. В. Джугашвили-Сталин (1878), Л. Д. Троцкий (1879), Е. И. Шапошниковой-Рерих (1879) и другие деятели, сыгравших выдающуюся роль в истории России ХХ века.

Период 1 . 1881–1929 годы (см. схему).

Период возрастания материально-духовной волны-энергии революционного развития до достижения максимума в 1929 году.

Период 1а. Правление Александра III. 1881 –1893 г.

Ключевым является 1881 год. Этот же год является началом 12-го цикла развития. Знаменательное «совпадение». 1 марта 1881 г от рук народовольцев гибнет император Александр II Николаевич. К власти приходит царь Александр III. Как показывает схема, с приходом к власти Александра III «ветер истории начинает дуть в паруса России» (показано красным цветом). Что и подтверждается фактами правления. Читаем: «В царствование Александра III Россия не вела ни одной войны. За поддержание мира монарх получил официальное прозвание Царь-Миротворец. Придерживался консервативно-охранительных (националистических) взглядов и проводил политику контрреформ, а также русификации национальных окраин. Заключил франко-русский союз».

Итоги правления Александра III на подъёме материально-духовной энергии России впечатляющи.

Читаем: «Императора Александра III называли «самым русским царём». Он всеми силами защищал русское население, особенно на окраинах, что способствовало укреплению государственного единства. Восстановлен авторитет и значение русской православной церкви. В результате проведённых мероприятий в России произошёл бурный промышленный подъём, вырос и окреп курс российского рубля, улучшилось благосостояние населения. Александр III и его контрреформы обеспечили России мирную и спокойную эпоху без войн и внутренних смут, но и зародили в россиянах революционный дух, который вырвется наружу при его сыне Николае II».

Ключевая точка развития истории России этого периода (на схеме № 1) 1893 год. Читаем: «С 1893 года в России начался новый промышленный подъём. Россия отказалась от политики тарифной автономии и заключила конвенциальный договор с Францией. Россия занимала четвёртое место в мире по добыче золота и добывала 17,7% мирового золота. Россия присоединилась к Метрической конвенции. В 1893 году было создано Соединённое Российское пожарное общество». Последнее именно для России имело существенное значение.

Период 1б. Правление царя Николая II . 1895–1917.

Следуя гипотезе автора, обнаруживаем, что правление Николая Второго приходится на значительный подъём материально-духовной энергии России , а потому тезис об отсталости предреволюционной царской России оставим на совести предубеждённых авторов.

Читаем: «Когда говорят о Николае II, сразу же определяются две полярные точки зрения: православно-патриотическая и либерально-демократическая. Для первых Николай II и его семья – идеал нравственности, образ мученичества; его правление – высшая точка экономического развития России за всю её историю. Для других Николай II – слабая личность, безвольный человек, не сумевший уберечь страну от революционного безумия, всецело находившийся под влиянием жены и Распутина; Россию же в период его правления видят экономически отсталой».

Что покажут факты истории?

Православно-патриотическая точка зрения .

«В 1950-х годах в русском зарубежье появился доклад русского писателя Бразоля Бориса Львовича (1885–1963). Во время Первой мировой войны он работал в русской военной разведке. Доклад Бразоля носит название «Царствование Императора Николая Второго в цифрах и фактах. Ответ клеветникам, расчленителям и русофобам».

В начале этого доклада приводится цитата известного экономиста того времени Эдмона Тери: «Если дела европейских наций будут с 1912 по 1950 год идти так же, как они шли с 1900 по 1912, Россия к середине текущего века будет господствовать над Европой как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении» (журнал «Economist Europeen», 1913 г.).

Приведём некоторые данные из доклада.

1. «Накануне Первой мировой войны народонаселение Российской империи составляло 182 миллиона чел., причём за время царствования императора Николая II оно увеличилось на 60 млн.

2. Императорская Россия строила свою бюджетно-финансовую политику не только на бездефицитных бюджетах, но и на принципе значительного накопления золотого запаса . В царствование императора Николая II, законом 1896 года (заметим, в ключевой год согласно гипотезе автора, – А.У.), в России была введена золотая валюта .

3. До Первой мировой войны налоги в России были самыми низкими во всём мире . Бремя прямых налогов в России было почти в 4 раза меньше, чем во Франции, более чем в 4 раза меньше, чем в Германии и в 8,5 раз меньше, чем в Англии

4. В период между 1890 и 1913 гг. русская промышленность увеличила свою производительность в четыре раза .

5. В 1914 году в Государственной Сберегательной кассе было вкладов на 2.236.000.000 рублей, т.е. в 1.9 раза больше, чем в 1908 г .

Эти показатели чрезвычайно важны для понимания того, что население России было отнюдь не бедное и значительную часть своего дохода сберегало.

6. Накануне революции русское земледелие было в полном расцвете . В 1913 г. в России урожай главных злаков был на ‘/з выше такового же Аргентины, Канады и Соединённых Штатов Америки вместе взятых. В царствование императора Николая II Россия была главной кормилицей Западной Европы. Россия поставляла 50% мирового ввоза яиц. Накануне Первой мировой войны Россия производила 80% мировой добычи льна.

7. В 1916 году, т. е. в самый разгар войны, было построено более 2.000 вёрст железных дорог, которые соединили Северный Ледовитый Океан (порт Романовск) с центром России. Великий Сибирский Путь (8.536 км) был самым длинным в мире. Надо добавить, что русские железные дороги, по сравнению с другими, для пассажиров были самыми дешёвыми и самыми комфортабельными в мире».

Согласно схеме развития России 1905 год – ключевой год правления Николая Второго. Время Первой революции. Преддверие Великой Октябрьской революции.

Однако, парадоксальным представляется следующее: если при Николае Втором состояние России являлось столь благополучным, как о том описывается в докладе Эдмона Тери, то откуда «выросло» опасное недовольство народа, революция 1905 года? Вероятно, не всё было так «гладко», как описывается в докладе… Но важно понять другое: ко времени Первой революции сама идея царизма изжила себя в принципе . Время монархии закончилось, по большому счёту, закончилось эволюционно . Вызревали грозные, новые политические силы с новыми идеологиями развития России. Силы и идеологии, несовместимые с дальнейшим существованием царизма.

Можно согласиться с тем, что в то время царская Россия была относительно благополучна экономически, но следует признать, что даже не смотря на это, обречена на небытиё политически.

Читаем: «Внутренняя политика Николая II охарактеризовалась бурным развитием промышленности и серьёзными социальными конфликтами, преимущественно в низших слоях населения. В 1895 году, уже через год, после того, как император Николай взошёл на российский престол, был создан тайный «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», целью которого стала поддержка социалистического движения пролетариата, основанного на идеях Карла Маркса.



Одним из руководителей этого союза стал Владимир Ильич Ленин (Ульянов). 18 мая 1896 года произошло событие, непосредственно повлиявшее на отношение народа к Николаю Александровичу. Во время торжественной коронации императора, на Ходынском поле, в образовавшейся давке погибло почти 1 400 человек (по официальной версии, по неофициальной – до 4 тысяч).



Это событие получило название Ходынской трагедии. 1 марта 1898 года состоялся первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии (преобразованной из Союза борьбы за освобождение рабочего класса) в Минске. 1 мая 1901 года начались первые политические стачки в России. Народ вышел на улицы под лозунгами в поддержку прав рабочих и крестьян, которые быстро переросли в антиправительственные лозунги.



В 1901–1903 годах столкновения (стачки) прошли по всей Российской империи – в Нижнем Новгороде, в Батуми, в Ростове и т.д. В Златоусте демонстрация была расстреляна полицией. В 1903 году РСДРП учла все недостатки съезда на территории Российской империи и организовала II съезд в Брюсселе, а затем – в Лондоне.



В ходе партийных дебатов партия раскололась на две группировки – большевиков, с Лениным во главе, и меньшевиков, с Мартовым во главе. Программа партии всё же осталась единой как для первых, так и для других:



свержение императора и создание демократической республики (как минимум);



уничтожение класса дворянства;



победа социалистической революции, строительство социализма (как максимум).



Итак, время царизма, несмотря на относительное экономическое благополучие, подошло к историческому концу.

Период 1в. Правление Председателя Совнаркома В. И. Ульянова-Ленина.1917–1924 гг.

Ещё раз вглядимся в схему 12-го цикла исторического развития России. Почему революционные события в России развивались столь стремительно и неотвратимо? Ответ очевиден: события проходили на пике, на максимуме материально-духовного развития России (Период II).

Однако, многое изменила к худшему Первая мировая война. Первая мировая война, в которой Россия принимала участие (1914–1918 гг.), по своим масштабам не имела себе равных во всей предыдущей истории человечества. Война оказала огромное влияние на военно-экономические и социально-политические процессы в стране.

Читаем: «Участие России в Первой мировой войне коренным образом изменило внутреннее положение в империи, потребовав перестройки всей экономики страны на военный лад. Война потребовала огромного напряжения материальных ресурсов страны, прежде всего финансовых. Для экономики Российской империи эта ноша оказалась весьма тяжёлой, хотя по объёму валовой внутренней продукции страна занимала на тот момент 5-е место в мире и 4-е в Европе.

Война с первых же дней вызвала резкое увеличение финансовых расходов. Численность российской армии возросла с 1,36 млн человек (контингент мирного времени) до 6,6 млн человек на 1 января 1915 года, 8 млн – на 1 января 1916 года и 10,8 млн на 1 января 1917 года.



Одно лишь проведение мобилизации и затраты на первичную переброску армий потребовали значительных средств. В дальнейшем военные расходы нарастали из месяца в месяц. Они увеличились с 826 млн руб. в 1913 году до 2,2 млрд руб. в 1914-м, в 1915 году они составили 8,8 млрд, в 1916-м уже 14,5 млрд руб., а в первой половине 1917 года превысили 10 млрд. руб.

Образовавшуюся огромную брешь в бюджете правительство царской России попыталось закрыть увеличением налогов».

И хотя, следуя гипотезе автора, Первая мировая война велась Россией на пике возможного развития , война резко обострила общественно-политическое положение России. И значительно ухудшила экономическое положение России.

Точка 3. 1917 год. Великая Октябрьская революция.

Читаем: «Основной особенностью исторического развития России весной-осенью 1917 г. было нарастание общенационального кризиса. Он проявился в обострении экономического кризиса, локаутах промышленников, росте стачечного движения, погромах в деревне, волнениях в армии, усилении национального и регионального сепаратизма.



Экономическое положение России за 1917 г. резко ухудшилось. Разруха, начатая в 1915 г, распространилась на все отрасли и сферы народного хозяйства, приобрела всероссийский характер, дезорганизовала экономическую жизнь страны. Валовая продукция фабрично-заводской промышленности за 1917 г. сократилась на 36,4% по сравнению с 1916 г.



С 1 марта по 1 октября 1917 г. было закрыто 799 предприятий: фабрик, заводов, шахт, рудников. Многие из них были закрыты промышленниками для борьбы с рабочими. Капитал использовал локауты для политического наступления на труд. Топливный голод привёл в расстройство железнодорожный транспорт.



К октябрю 1917 г. железнодорожное движение на наиболее важных направлениях (Петроград, Москва) было почти парализовано.



Хозяйственная разруха проявилась в разрыве экономических связей между городом и деревней. Почти прекратились поставки промышленных изделий в деревню. Деревня бойкотировала город. Валовой сбор зерна в 1917 г. составил 3,5 млрд. пудов против 3,6 в 1916 г. и 4 млрд. в довоенный период».

Точка 4. 1929 год. Вершина цикла развития России (период Г).

Читаем: «На XV съезде ВКП(б), проходившем со 2 по 19 декабря 1927 года, было принято решение о проведении коллективизации сельскохозяйственного производства в СССР – ликвидации единоличных крестьянских хозяйств и объединении их в коллективные хозяйства (колхозы). Коллективизация была проведена в 1928–1933 годы (в западных районах Украины и Белоруссии…»

Юбилей Сталина (50 лет). Период коренного обновления. Первая пятилетка, первый договор о социалистическом соревновании, впервые объявлена война кулачеству, первые МТС, первая электричка, разгар коллективизации, рост индустриализации, обострение политической борьбы.

Этот период впечатляюще описан в романе Бориса Акунина «Квест»: «…Советский Союз… Вы слышали о Пятилетнем плане? Ну, разумеется, нет. А между тем это совершенно исключительная затея.



К 1933 году в отсталой, разрушенной стране введут в действие полторы тысячи новых заводов, пустят в разработку гигантские топливные бассейны, проведут тысячи километров железных и шоссейных дорог. Планируется увеличение национального дохода и объёма производства на 100 процентов. …



Первые два года пятилетки уже выполнены. Годовой темп почти наверняка прироста промышленной продукции превысил 20%, а это означает, что Пятилетка будет выполнена досрочно» (2).

Итак, период с 1917 по 1941 год – период наибольшего подъёма материально-духовной энергии. Вершина максимально возможного развития приходится на 1929 год.