Главная » Невероятное в мире, Политика

Конференция “Деятельность товарища Ким Чен Ына на посту Председателя Государственных Дел КНДР”

3 0


Конференция "Деятельность товарища Ким Чен Ына на посту Председателя Государственных Дел КНДР"




Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7926967.html
Метки: азия, Видео, дмитриев, ким чен ын, кндр, коммунизм, пхеньян, северная корея, социализм, тпк, южная корея
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Конференция "Сталин - вождь строительства социализма". Часть 1
Не хныкайте, товарищи, мы наверняка победим, ибо мы правы
Новости Украины и Новороссии 17 мая 2015
И мы войдем в Эру Великого Кольца
Сталинская «шарашка». Попытка разобраться

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru