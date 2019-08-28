Конференция “Сталин – вождь строительства социализма”. Часть 1

24 августа 2019 г. состоялась конференция, посвященная 140-летию со дня рождения И. В. Сталина. Цель конференции – осветить руководящую роль И. В. Сталина в решении теоретических и практических вопросов строительства социализма в нашей стране, а также другие аспекты деятельности товарища Сталина в борьбе за интересы рабочего класса, показать актуальность сталинских идей для решения насущных проблем развития современной России.

Организатор – Красный университет Фонда рабочей академии.

Часть 1:

00:05 Приветственное слово

01:59 “Сталин и рабочий класс”, Шилов Д. Ю., сопредседатель идеологической комиссии ЦК Рабочей партии России (РПР)

18:34 “Другой взгляд на Сталина”, Жеф Боссойт (Бегльгия) ,

30:35 “Роль Сталина в развитии теории и практики”, Ким, Южная Корея

44:33 “И. В. Сталин – вождь рабочего класса”, Герасимов И. М., кандидат технических наук, главный редактор газеты «Правда труда»

58:20 “Роль Сталина в создании СССР”, Гавшин Б. Н., кандидат экономических наук, исполнительный директор Фонда Рабочей Академии (ФРА), заместитель главного редактора газеты «Народная правда»

1:15:22 “И. В. Сталин о проекте Конституции Союза ССР 1936 г.”, Дегтерев Д. Б., кандидат медицинских наук, преподаватель Красного университета

1:29:17 “Определяющее качество Сталина и общий признак сегодняшних антикоммунистов”, Тюлькин В. А., секретарь-координатор ЦК РОТ ФРОНТа

1:41:27 “Сталинский вклад в разработку политической экономии социализма и критика его фальсификаторов”, Яброва Т. И., кандидат экономических наук, доцент, главный редактор журнала «Марксизм и современность»



Помощь проекту:

Карта Сбербанка: 4276550051342486

Яндекс.Деньги: 410016530866815

PayPal: ktv@tutamail.com

QIWI +79502251401

WMR: R360424859369

WMZ: Z306853032955

WMX: X465861398882

BTC: 1MQ8HmSbt8xZz2grYJCYhwe7WndeAXUuq

ETH: 0x0adc878B06955Ddb7b3b278568729e5c836D73fE

BCH: qqpah8az44d3nuj64t4tazr9n3d6jkz3t59yym8lvt

XLM: GBV7MAFO5V54NRLNWDMGJXB5EPFRNOVXUE6FIBBOEGCNLQSGWNW656U3



Удобные формы пополнения:

http://donatepay.ru/d/lenru

https://www.paypal.me/lenru

https://money.yandex.ru/to/4100165308…

Участие в команде: https://goo.gl/g2C3vn



Мнения авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.



Ленинградское интернет-телевидение:

ВКонтакте: http://vk.com/lenru

Twitter: http://twitter.com/LenRuTV

Facebook: http://www.facebook.com/groups/lenru

Google+: http://plus.google.com/+LenRu

Instagram: https://www.instagram.com/lenrutv

LiveJournal: http://lenru.livejournal.com

Pinterest: https://ru.pinterest.com/lenrutv/

Blogspot: http://www.len-tv.ru

сайт http://www.len.ru

Periscope: https://www.periscope.tv/LenRuTV/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yTq-VSTHoJ4