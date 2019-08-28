Конференция “Сталин – вождь строительства социализма”. Часть 1
24 августа 2019 г. состоялась конференция, посвященная 140-летию со дня рождения И. В. Сталина. Цель конференции – осветить руководящую роль И. В. Сталина в решении теоретических и практических вопросов строительства социализма в нашей стране, а также другие аспекты деятельности товарища Сталина в борьбе за интересы рабочего класса, показать актуальность сталинских идей для решения насущных проблем развития современной России.
Организатор – Красный университет Фонда рабочей академии.
Часть 1:
00:05 Приветственное слово
01:59 “Сталин и рабочий класс”, Шилов Д. Ю., сопредседатель идеологической комиссии ЦК Рабочей партии России (РПР)
18:34 “Другой взгляд на Сталина”, Жеф Боссойт (Бегльгия) ,
30:35 “Роль Сталина в развитии теории и практики”, Ким, Южная Корея
44:33 “И. В. Сталин – вождь рабочего класса”, Герасимов И. М., кандидат технических наук, главный редактор газеты «Правда труда»
58:20 “Роль Сталина в создании СССР”, Гавшин Б. Н., кандидат экономических наук, исполнительный директор Фонда Рабочей Академии (ФРА), заместитель главного редактора газеты «Народная правда»
1:15:22 “И. В. Сталин о проекте Конституции Союза ССР 1936 г.”, Дегтерев Д. Б., кандидат медицинских наук, преподаватель Красного университета
1:29:17 “Определяющее качество Сталина и общий признак сегодняшних антикоммунистов”, Тюлькин В. А., секретарь-координатор ЦК РОТ ФРОНТа
1:41:27 “Сталинский вклад в разработку политической экономии социализма и критика его фальсификаторов”, Яброва Т. И., кандидат экономических наук, доцент, главный редактор журнала «Марксизм и современность»
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