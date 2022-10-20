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«Душа твоя находится в плену…»

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«Душа твоя находится в плену...»

Мария Леонидовна Головкина – искусствовед, поэт, переводчик. Со школьных лет пишет стихи и занимается переводами англо-американской поэзии. В 1975-2013 годах была научным, затем старшим научным сотрудником Государственной Третьяковской галереи (ГТГ).

Одна из авторов каталогов выставок ГТГ в России и за рубежом, а также многотомного Академического каталога ГТГ. Участвовала в выставках ГТГ в Германии и Швейцарии. Выступала с докладами на международных, Всероссийских конференциях и конференциях ГТГ.

Автор книг, статей и рецензий в различных изданиях об искусстве, член Московского Союза художников на днях отметила свой 70-летний юбилей.

 

Стихи разных лет

* * *

А мальчики с детства играют в войну,
И мира не жаждет их сердце.
И танки, песочниц взорвав тишину,
Уж мчат на «врага» по соседству.

А мальчикам звёздные войны гони,
Где к славе вздымают котурны.
И девочки: барби модельным сродни,
И тоже несутся на штурмы.

И так повелось: то «сраженья» стезя,
То «кухни» игрушечной доля.
Лишь плюшевых мишек печально глаза
Всё смотрят, родные до боли.

А мальчики снова играют в войну
И жаждут котурнов, как в детстве,
Но если вдруг враг нападёт на страну,
Куда ж от себя будет деться?!


* * *

Душа твоя находится в плену.
Что делать, если сквозь её оковы
Её узнать ты не сумеешь снова,
Забыв пути в далёкую страну?
Тогда, ну что ж, покорный козням рока,
Придёшь к тюрьме, забыв о звеньях срока,
Прильнув лицом к решёткам прежних слов,
И им, прощально улыбнувшись снова,
Покроешь вновь тяжёлые оковы
Сусальной позолотою стихов!


* * *

Снова внемля в тишине,
Взор вперив недужно…
Знаешь, Господи, что мне
Ничего не нужно.

Только рифмы, что самой
Мне вовек не сдюжить.
Те, что молча за спиной
В снах бесследно кружат.

Те, что прячутся в лесах
Отблеском бесплотным.
Те, что тают в небесах
Шлейфом самолётным.

Те, что – там, где света нет,
Шепчутся невнятно.
Те, что вдаль ведут на свет
Нитью Ариадны.

Те, что бродят средь степей
Облаком янтарным.
Те, что всходят средь зыбей
Отсветом полярным.

Те, что б веять, как Борей,
Средь мирской юдоли.
Те, что б реять, лишь Твоей
Подчиняясь воле.


* * *

Если солнце садится – не верьте!
Это в чёрный, холодный восход
Из седой, неоформленной тверди
Пёстрый шар, накренившись встаёт.

В нём давно не бушуют бураны
И не кратеры в безднах поют:
Над несозданным прошлым курганы –
Как холмы, бледным гребнем встают.


* * *

Владычица! Простой иконой
Ты в мир сходила к нам не раз.
И с каждой новой – обретённой –
Меняла облик Свой для нас.

Являясь, с «образы своими»,
Опять – сколь перечень велик! –
И в каждый Образ, словно – в Имя.
Но тот же всё за ними Лик!

И в списках, свет в веках даруя,
Иконам, фрескам и холстам,
Ты вновь приходишь в жизнь земную,
Рождаясь в красках здесь и там.

Пусть в день ненастный, оголтело,
Растоптано и сожжено –
И Ты порой меняешь «тело».
Но не для смертного Оно.


Источник: http://stoletie.ru/lit_gostinaya/dusha_tvoja_nahoditsa_v_plenu__738.htm
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