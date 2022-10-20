Мария Леонидовна Головкина – искусствовед, поэт, переводчик. Со школьных лет пишет стихи и занимается переводами англо-американской поэзии. В 1975-2013 годах была научным, затем старшим научным сотрудником Государственной Третьяковской галереи (ГТГ).

Одна из авторов каталогов выставок ГТГ в России и за рубежом, а также многотомного Академического каталога ГТГ. Участвовала в выставках ГТГ в Германии и Швейцарии. Выступала с докладами на международных, Всероссийских конференциях и конференциях ГТГ.

Автор книг, статей и рецензий в различных изданиях об искусстве, член Московского Союза художников на днях отметила свой 70-летний юбилей.

Стихи разных лет

* * *

А мальчики с детства играют в войну,

И мира не жаждет их сердце.

И танки, песочниц взорвав тишину,

Уж мчат на «врага» по соседству.

А мальчикам звёздные войны гони,

Где к славе вздымают котурны.

И девочки: барби модельным сродни,

И тоже несутся на штурмы.

И так повелось: то «сраженья» стезя,

То «кухни» игрушечной доля.

Лишь плюшевых мишек печально глаза

Всё смотрят, родные до боли.

А мальчики снова играют в войну

И жаждут котурнов, как в детстве,

Но если вдруг враг нападёт на страну,

Куда ж от себя будет деться?!





* * *

Душа твоя находится в плену.

Что делать, если сквозь её оковы

Её узнать ты не сумеешь снова,

Забыв пути в далёкую страну?

Тогда, ну что ж, покорный козням рока,

Придёшь к тюрьме, забыв о звеньях срока,

Прильнув лицом к решёткам прежних слов,

И им, прощально улыбнувшись снова,

Покроешь вновь тяжёлые оковы

Сусальной позолотою стихов!





* * *

Снова внемля в тишине,

Взор вперив недужно…

Знаешь, Господи, что мне

Ничего не нужно.

Только рифмы, что самой

Мне вовек не сдюжить.

Те, что молча за спиной

В снах бесследно кружат.

Те, что прячутся в лесах

Отблеском бесплотным.

Те, что тают в небесах

Шлейфом самолётным.

Те, что – там, где света нет,

Шепчутся невнятно.

Те, что вдаль ведут на свет

Нитью Ариадны.

Те, что бродят средь степей

Облаком янтарным.

Те, что всходят средь зыбей

Отсветом полярным.

Те, что б веять, как Борей,

Средь мирской юдоли.

Те, что б реять, лишь Твоей

Подчиняясь воле.





* * *

Если солнце садится – не верьте!

Это в чёрный, холодный восход

Из седой, неоформленной тверди

Пёстрый шар, накренившись встаёт.

В нём давно не бушуют бураны

И не кратеры в безднах поют:

Над несозданным прошлым курганы –

Как холмы, бледным гребнем встают.





* * *

Владычица! Простой иконой

Ты в мир сходила к нам не раз.

И с каждой новой – обретённой –

Меняла облик Свой для нас.

Являясь, с «образы своими»,

Опять – сколь перечень велик! –

И в каждый Образ, словно – в Имя.

Но тот же всё за ними Лик!

И в списках, свет в веках даруя,

Иконам, фрескам и холстам,

Ты вновь приходишь в жизнь земную,

Рождаясь в красках здесь и там.

Пусть в день ненастный, оголтело,

Растоптано и сожжено –

И Ты порой меняешь «тело».

Но не для смертного Оно.





