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Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

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Текст указа о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Вступает в действие сегодня.

Учитывая, что против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила, в соответствии с частью 2 статьи 87 Конституции Российской Федерации и статьями 3 и 4 Федерального конституционного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении» постановляю:

1. Ввести 20 октября 2022 г. с ноля часов на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей военное положение.

2. Правительству Российской Федерации в соответствии с предложениями Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации в 3-дневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.

3. При необходимости в Российской Федерации в период действия военного положения могут применяться иные меры, предусмотренные Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «0 военном положении» https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35227/.

4. Настоящий Указ незамедлительно передается на утверждение Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

В 17-00 начнется заседание Совета Федерации, где указ о введении военного положения будет утвержденю.

Видео выступления Путина на СБ РФ https://t.me/boris_rozhin/67776

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7925813.html
Метки: война на украине, ДНР, лнр, Путин, Украина, Херсон
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