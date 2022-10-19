Путин показал: время пустых разговоров закончилось. Борис Марцинкевич
Движение к углеродной нейтральности, возврат к долгосрочному планированию, отказ от диктата потребителей и перенаправка транзита с Балтийского моря. Анализ выступления Владимира Путина на Российской экономической неделе: что он сказал, и о чём он подчеркнуто промолчал. Говорит физик, главный редактор журнала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.
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