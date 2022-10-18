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Сказочный СПГ из США: Франция ХОЧЕТ ГАЗ «по дружеским» Ценам | Геоэнергетика Инфо

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Сказочный СПГ из США: Франция ХОЧЕТ ГАЗ «по дружеским» Ценам. Геоэнергетика Инфо
США необходимо снизить цены на сжиженный природный газ до приемлемых, заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.
Соединенные Штаты, пользуясь энергокризисом в Европе, начинают захват газового рынка поставками своего СПГ. При этом, в сравнении с довольно дешевым российским газом, американцы держат очень высокие цены, которые на фоне экономического кризиса в ЕС совсем не нравятся европейцам.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C5d0lvDzvg8
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