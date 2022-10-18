Похоже, что современные политики знакомы с историей лишь понаслышке или вообще ее не знают. Иначе бы они с такой легкостью не рассуждали бы о грядущей атомной войне. Ведь известно, какой кошмар принесла бомбардировка США Хиросиме и Нагасаки. Многие помнят и военное противостояние СССР и США в 1962 году, едва не закончившееся глобальным столкновением. Тогда, 60 лет назад, лидеры двух супердержав одумались, возможно, представив себе последствия ядерного Армагеддона. И – отошли от опасной черты…

После того, как союзники в 1945 году разгромили армады Гитлера и победили императорскую Японию, в отношениях между Москвой и Вашингтоном выросла огромная стена льда. Холодная война, тем не менее, не мешала внешнеполитическим контактам, вершиной которых стал многодневный визит лидера СССР Никиты Хрущева в США в 1959 году.

Уже готовился ответный вояж президента Дуайта Эйзенхауэра в Советский Союз. Но в мае 1962 года в воздушное пространство Советского Союза вторгся самолет-разведчик, который пилотировал сын шахтера из Кентукки Фрэнсис Пауэрс. К счастью для него, он сумел катапультироваться после того, как ракета «земля-воздух» вонзилась в его У-2.

После этого громкого инцидента о переговорах между двумя странами не могло быть и речи, и Эйзенхауэру пришлось распаковывать чемоданы. В это время Хрущев обрушивал потоки гнева на «заокеанского агрессора». Впрочем, эта воинственная риторика не означала, что страны готовы развернуть военные действия.

Если к правителям Америки жители СССР относились в основном враждебно, то ко многим гостям из США – приветливо, по-дружески. К примеру, в 1958 году восторженными овациями москвичи встретили победу на II международном конкурсе имени Чайковского 23-летнего пианиста из Техаса Вана Клиберна. Потом его по-свойски стали звать просто Ваней.

Ходила легенда, что симпатичный американец с шапкой светлых волос, виртуозно исполнивший концерты русских корифеев Чайковского и Рахманинова, был удостоен высшей награды с благословения Хрущева. Тот якобы спросил у устроителей конкурса: «Кто лучше всех сыграл? Клиберн?». И, получив утвердительный ответ, кивнул: «Вот ему и давайте».

В советских кинотеатрах шли американские фильмы – «Свидетель обвинения». «Семь невест для семи братьев», «Самый маленький бродяга». Но самый большой успех выпал на долю боевика «Великолепная семерка» с Юлом Бриннером в главной роли. Он родился во Владивостоке и когда-то его звали Юлием…

Американский бас-баритон Джордж Лондон исполнил в Большом театре заглавную партию в опере «Борис Годунов». Характерно, что спектакль проходил в разгар Карибского кризиса – 23 октября 1962 года в присутствии того же Хрущева. Первый секретарь ЦК КПСС, как и другие зрители, горячо аплодировал певцу.

…В 1962 году начался очередной виток противостояния СССР и США. Затеяли опасную игру американцы, разместив в Турции ракетные установки. Это означало, что отныне территория Советского Союза находится под угрозой. Опасность нависла и над многомиллионной Москвой.

На Кубу, которая была в дружеских отношениях с СССР и была не прочь насолить Вашингтону, были отправлены пять подразделений советских ядерных ракет. Туда же отправились специалисты, военные. Взяли курс на Остров Свободы корабли, груженные различным вооружением. Москва отправила эскадру, в состав которой вошли крейсеры, эсминцы, подводные лодки и ракетные катера.

В Белом доме ахнули от такой наглости. Разведывательные самолеты У-2 стали постоянно летать над Кубой. После того, как президент США Джон Кеннеди узнал, что на Кубе – прямо под боком у Штатов! – появились ракеты, он собрал секретное совещание. Советники представили ему три варианта решения вопроса – введение морской блокады острова, уничтожение ракет точечными ударами, проведение полномасштабной военной операции.

Любое из этих действий влекло за собой военный конфликт с СССР с непредсказуемыми последствиями. Тем не менее некоторые горячие головы в Вашингтоне толкали Кеннеди к войне! Похоже, он и сам одно время склонялся к этому. Во всяком случае, президент говорил своим соратникам: «Все возможные силы должны быть готовы к вторжению насколько возможно быстро. Война может начаться в ближайшие 24 часа».

В США стали срочно строить бомбоубежища. Уже было готово обращение президента, которое начиналось такими словами: «Этим утром я приказал армии атаковать и уничтожить ядерные установки на Кубе».

…Первая встреча Хрущева и Кеннеди состоялась в июне 1961 года на саммите в Вене. Во дворце Шенбрунн они говорили о мировом процессе развития, соревновании социализма и капитализма, обсуждали Берлинский кризис, другие политические проблемы. Кеннеди казался спокойным, Хрущев же, напротив, излагал свои мысли с присущей ему горячностью.

Но это еще мягко сказано. Порой Хрущев даже кричал на Кеннеди, как на нашкодившего мальчишку. К тому же Никита Сергеевич решил, что солидный возраст – Хрущеву было 67 лет, Кеннеди – 44 года – является приоритетом в дискуссиях.

После встречи президент США в беседе с американским журналистом признался, что собеседник его «просто отколошматил». Да и другие политики отметили явное преимущество Хрущева в риторике. Премьер-министр Великобритании Гарольд Макмиллан, встречавшийся с Кеннеди после венского саммита, отметил, что его визави был «совершенно подавлен грубостью и безжалостностью Хрущева».

Сам Хрущев в присутствии соратников дал короткую уничижительную характеристику президенту США: «Это очень неопытный, может, даже незрелый человек. По сравнению с ним, Эйзенхауэр – глубоко мыслящий деятель».

У «робости» Кеннеди были свои причины. Во-первых, свежеиспеченный президент был новичком в большой политике, только что избранным главой Белого дома. Во-вторых, он просто не привык к такой агрессивной манере разговора, которую использовал хозяин Кремля.

Символичный штрих. В разговоре с Кеннеди в 1961 году Хрущев заметил, что «мы войны не хотим, но если вы ее навяжете, то она будет». На это президент США ответил спокойно, с намеком: «Да, кажется, в этом году будет холодная зима».

Произошло иначе – в следующем, 1962 году, советско-американские отношения из напряженных превратились в обжигающие, взрывоопасные…

В момент наивысшего напряжения в Карибском кризисе Кеннеди отправил личное послание Хрущеву. Он писал, что Соединенные Штаты полны решимости защитить Западное полушарие, но при этом выразил надежду, что обе стороны не перейдут роковую черту.

В обращении к нации Кеннеди сообщил, что потребовал от СССР убрать ракеты с территории Кубы, угрожая в противном случае жесткими мерами. Он объявил военно-морскую блокаду в виде карантинной зоны в 500 морских миль (926 километров) вокруг берегов острова. И предупредил, что вооруженные силы Америки «готовы к любому развитию событий».

В заявлении Кремля действия США были названы «агрессивными и провокационными». В Советской армии отменили отпуска, и войска привели в боевую готовность. Казалось, Третьей мировой войны уже не избежать…

Однако угроза ядерного апокалипсиса все же была устранена. В конце октября Хрущев, видимо, просчитав вместе с военными возможные последствия противостояния, отправил послание Кеннеди, в котором звучали примирительные нотки.

Президент США немедленно ответил. В его письме были такие строки: «Я почувствовал, что у вас есть понимание сложившейся ситуации и осознание ответственности. Это я ценю. Мы не должны подвергаться угару и мелким страстям».

Спустя несколько дней СССР сообщил, что эвакуирует свои ракеты с Кубы. В ответ США дали гарантии, что оставят в покое Остров Свободы и обещали убрать из Турции ракеты средней дальности, угрожавшие Советскому Союза. Стоит отметить, что эти условия были выполнены.

Справедливости ради надо сказать, косвенные факты подтверждают, что президент США надеялся на потепление советско-американских отношений. Он предлагал Хрущеву объединить усилия в освоении космоса. За несколько месяцев до рокового визита в Даллас, в июне 1963 года, Кеннеди выступил в Американском университете с речью, в которой содержался призыв «обеспечить мир не только в наше время, но и навсегда» с помощью «расширения взаимопонимания между СССР и нами».

После Карибского кризиса Хрущев изменил свое мнение о Кеннеди и даже прослезился, узнав о его гибели. В своих мемуарах «Время. Люди. Власть» он писал: «В моей памяти сохранились наилучшие воспоминания о президенте США. Он проявил трезвость ума, не дал запугать себя, не позволил опьяниться мощью США, не пошел ва-банк. Не требовалось большого ума, чтобы развязать войну. А он проявил мудрость, государственную мудрость, не побоялся осуждения себя справа и выиграл мир».

Нынешний глава Белого дом Джозеф Байден имеет исторический шанс пойти по стопам своего предшественника Джона Кеннеди и найти путь к миру. Но пока он только бродит в растерянности и не желает искать спасительной дороги, лишь отметив, что «мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди».

Впрочем, мы и сами это знаем. Но что дальше, господин президент?..

Между событиями 1962 года и нынешним конфликтом между Россией и Западом сходство, пожалуй, лишь в том, что раньше и теперь ситуация грозит Третьей мировой. В остальном – различия.

В 1962 году на территории Кубы было атомное оружие, в 2022 году на Украине его нет. Тогда острая фаза кризиса продолжалась почти две недели, сейчас же военное противостояние идет почти восемь месяцев. 60 лет назад все закончилось одной жертвой: над Кубой был сбит разведывательный самолет, который пилотировал пилот ВВС США Рудольф Андерсон. На Украине же количество убитых и раненых с обеих сторон не поддается подсчету.

По оценке посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, обе стороны «еще не пришли к тому пику напряженности, который существовал 60 лет тому назад. Но в Вашингтоне уже забыли азы стратегической стабильности, суть которой сводится к простой формуле: кто выстрелит первым, тот умрет вторым. В 60-летнюю годовщину Карибского кризиса хочется верить, что в США остались те, кто усвоил этот урок».

Однако сейчас в Америке, как и прежде, немало сторонников жесткого курса в отношении России. Это как раз те, кто не выучил давние, но очень полезные уроки истории.





