Темный век для Европы: “Газовое Оружие” Кремля выстрелило | Геоэнергетика Инфо
Темный век для Европы: “Газовое Оружие” Кремля выстрелило. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Самонадеянная Европа не смогла полностью компенсировать поставки трубопроводного газа из России и проблемы нарастают. В настоящее время, несмотря на наполненность ПХГ, в Евросоюзе усугубляется дефицит этого энергетического сырья, причем закрытие крупных заводов не помогает выровнять баланс. Странам ЕС удалось нарастить запасы в ПХГ, местами до 96%, за счет жесткой экономии голубого топлива. Однако европейцы занимаются энергосбережением уже очень давно, поэтому добиться подобного результата им удалось благодаря остановке энергоёмких отраслей. Например, они законсервировали некоторые предприятия по выплавке стали и алюминия, а также производство азотных удобрений.
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