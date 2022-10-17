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Материалистическое истолкование диалектики Гегеля. Профессор Михаил Васильевич Попов. 06.10.2022.

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Лекцию в Университете рабочих корреспондентов на тему «Материалистическое истолкование диалектики Гегеля» прочитал Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор, президент Фонда Рабочей Академии, сопредседатель идеологической комиссии ЦК Рабочей партии России. 06.10.2022.
Расписание занятий Университета Рабочих корреспондентов: https://fra-mos.ru/universitet-rabochix-korrespondentov/
#УниверситетРабочихКорреспондентов

Звуковые дорожки видеоканала ФРА за текущий год: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j

Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии Рабочее ТВ главному редактору видеоканала на почту atypus@mail.ru

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=boM7AThPnCM
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