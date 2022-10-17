Материалистическое истолкование диалектики Гегеля. Профессор Михаил Васильевич Попов. 06.10.2022.
Лекцию в Университете рабочих корреспондентов на тему «Материалистическое истолкование диалектики Гегеля» прочитал Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор, президент Фонда Рабочей Академии, сопредседатель идеологической комиссии ЦК Рабочей партии России. 06.10.2022.
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