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Крым это как Гавайи

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Илон Маск, которого недавно снова вынудили бесплатно обслуживать Украину, продолжает провокационную риторику на тему необходимости для Украины пожертвовать частью территорий ради мира. Теперь вот сравнение Крыма с штатом Гавайи.
Тут вспомнился 2014-й год, когда во время референдума о воссоединении с Россией украинская пропаганда призывала голосовать против вступления в состав России обещая, что Крым при Украине станет "украинской Ривьерой". Надо было обещать, что будем жить как на Гавайях, тогда бы точно за Украину проголосовали бы (нет)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7922054.html
Метки: война на украине, илон маск, крым, США, Украина, юмор
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