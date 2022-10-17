Крым это как Гавайи
Илон Маск, которого недавно снова вынудили бесплатно обслуживать Украину, продолжает провокационную риторику на тему необходимости для Украины пожертвовать частью территорий ради мира. Теперь вот сравнение Крыма с штатом Гавайи.
Тут вспомнился 2014-й год, когда во время референдума о воссоединении с Россией украинская пропаганда призывала голосовать против вступления в состав России обещая, что Крым при Украине станет "украинской Ривьерой". Надо было обещать, что будем жить как на Гавайях, тогда бы точно за Украину проголосовали бы (нет)