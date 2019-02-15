«Белорусский Крым»

Источник: Витьбич

Белорусское руководство никак не реагирует на тему «чей Крым?». То ли потому, как вопрос именно так официально не формулировали, а значит, никто и не спрашивал. То ли потому, что вопрос с признанием российского суверенитета над полуостровом является своего рода козырной картой в переговорном процессе между Минском и Москвой. Существует также предположение о желании нашего руководства фактом непризнания «понравиться Западу».

Как бы там ни было, Крым фактически является российским: подавляющее большинство крымчан определили своё будущее на референдуме в марте 2014 года. А вопросы признания-непризнания – лишь политический карамболь.

США не признавали Советский Союз аж до 1933 года, при том, что Штаты стали независимым государством, во многом благодаря России и лично Екатерине II… И что? И ничего.

Кстати, давайте вспомним некоторые факты истории возникновения государства США.

Соединенные Штаты появились на карте в результате отторжения английских колоний. Это и есть тот самый сепаратизм. Однако этот откол принято политкорректно именовать борьбой за независимость.

Давайте вспомним, что коренное население — индейские племена — было ограблено и загнано в резервации. Затем Штаты аннексировали Калифорнию и Гавайи. «Отжали» Техас у Мексики. То, что не может быть отнято силой, можно купить за деньги: и США купило себе территории. Луизиану выторговали у наполеоновской Франции. Испания в начале 19 века продала им Флориду. Русская Аляска была продана Соединенным Штатам Александром II.

А ныне свободная Америка «свободна от чужих свобод», и независима от признания чужой независимости.

Так что там с Крымом?

В начале 2014-го года жители полуострова не пожелали оставаться в стране, в которой совершился государственный переворот и до власти дорвались радикальные националисты. Тогда и произошли известные события, которые ныне именуют «Крымской весной». И не последнюю роль в этом сыграли… белорусы, уроженцы белорусской земли.

Начну с того, что в 1834 году в Севастополе был установлен памятник выдающемуся белорусу, уроженцу Витебщины, Александру Ивановичу Казарскому. На памятнике героя русско-турецкой войны — лаконичная надпись: «Казарскому. Потомству в пример».

И потомство последовало примеру!

В марте 2014 года белорус, уроженец Витебщины, командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Александр Витко, сделал легендарное заявление, обращенное к украинским морякам:

«Хочу предупредить тех и, прежде всего, личный состав ВМС Украины – не дай Бог хоть кто-нибудь даже из рогатки стрельнёт. Спички – это не игрушки. Прошу дословно это понять».

И, как мы помним, украинская сторона решила «со спичками» не играть.

Заместителем командующего ЧФ в те дни был ещё один высокопоставленный белорус, контр-адмирал Юрий Ореховский.

Решительность флотоводцев-белорусов поддерживалась действиями 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, дислоцированной в Севастополе, которой командовал… также белорус, полковник Владимир Белявский.

Слушайте, но ведь и с украинской стороны в крымских событиях 2014 года участвовал белорус! Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, главнокомандующий Вооруженными силами Украины адмирал Юрий Ильин.

27 февраля, после переговоров с «народным мэром» Севастополя Алексеем Чалым, в ходе которых было решено, что любые насильственные сценарии в Крыму стоит исключить, Юрий Ильин был госпитализирован с сердечным приступом. 11 марта Ильин призвал украинских солдат и офицеров не стрелять в «наших русских братьев». После присоединения полуострова к России Ильин остался в Крыму.

Так или иначе, возвращение Крыма в состав России произошло без вооруженного столкновения. Возможно, благодаря участию в событиях белорусов.

У простых белорусов не возникает затруднений с ответом на вопрос «чей Крым?» Чей, чей… Белорусский! Недаром же некоторые политологи шутят, что «белорусы отжали Крым, а свалили всё на Россию».

У простых белорусов нет проблем с признанием Крыма частью России. Вот и белорусский бизнес, как частный, так и государственный, давно уже признал свершившийся факт, наладив бизнес-связи, открыв на полуострове офисы, сервисы, магазины и представительства.

Эльвира Мирсалимова