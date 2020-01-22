Блеск и нищета Белорусской империи

Пару недель назад Александр Лукашенко «иронично» предложил России войти в состав Белоруссии. Сделано это было в ответ на якобы посягательства Москвы на якобы белорусский суверенитет.

Два «якобы» не опечатка. «Посягательства» — такая же легенда, как причитания Януковича—Азарова по поводу «принуждения» Россией Украины к вступлению в Таможенный союз. Украина хотела покупать газ по тем же расценкам, что и страны Таможенного союза, ей и говорили, что для этого надо в союз вступить, а хотите подписать соглашение об ассоциации с ЕС — будете получать по ценам мирового рынка (как ЕС).

Лукашенко хочет получать нефть по тем же ценам и на тех же условиях, что российские регионы. Ему и говорят, что для этого надо быть если не российским регионом, то хотя бы реально единым государством, а не декларацией единого государства, когда, например, российская часть «единства» признаёт Абхазию и Южную Осетию и находится под санкциями за Крым, а белорусская часть продолжает считать Крым украинским и зарабатывает на антироссийских санкциях, выращивая в своих «морях» омаров и креветок.

В такой постановке вопроса гордый Бацька видит ущемление белорусского суверенитета. Ответом стало намерение Белоруссии закупать нефть пусть дороже, но не у России. Правда, Минск вынужден признать, что не менее 40% от требуемых ему объёмов всё равно придётся закупать у Москвы. Но лиха беда начало. Азаров с Януковичем когда-то тоже начинали с мизерных демонстративных закупок «реверсного» «словацкого» газа, чтобы продемонстрировать Кремлю свою «независимость». Результат известен: изобретатели «реверсных» схем доизобретались до Майдана, выдавившего их почему-то не в ЕС, а в Россию. Украина же полностью отказалась от прямых закупок российского газа, предпочитая «принципиально» переплачивать посредникам.

Начиная игры с альтернативной нефтью, Лукашенко тоже ступил на тропу в Ростов. Не случайно одновременно с решением по возможности сократить закупки нефти в России Бацька устроил «ротацию» в Министерстве обороны. Силовой блок — главная опора белорусского режима. Несмотря на то, что на любых белорусских выборах Лукашенко реально не имеет альтернативы и будет избран большинством голосов, несмотря также на то, что внешнюю безопасность Белоруссии обеспечивают российские Вооружённые силы, и во внешней, и во внутренней политике Лукашенко силовики являются системообразующим фактором.

Замена руководящих кадров в Минобороны Белоруссии объясняется тем, что для реализации каждого отдельно взятого политического курса требуются собственные кадры. Например, франкофил, генерал от инфантерии Фёдор Васильевич Ростопчин был президентом Коллегии иностранных дел в 1799-1801 годах, когда император Павел, разочаровавшись в австрийских и английских союзниках, отозвал в Россию армию Суворова и начал проводить политику союза с наполеоновской Францией. Вернувшийся к проанглийскому курсу Александр I немедленно сослал Ростопчина на должность московского градоначальника, устранив от влияния на внешнюю политику России.

Склоняясь к антироссийскому курсу, Бацька также подбирает в системообразующих ведомствах соответствующие кадры. Это не значит, что назначенные генералы русофобы. На данном этапе Бацьке достаточно менее политически самостоятельных личностей. Всему своё время, в Киеве тоже не сразу у власти оказались люди, готовые воевать с Россией и в этом видящие цель своей жизни. Ведь Янукович с Азаровым вовсе не собирались вступать с Москвой в конфронтацию. Им просто хотелось больше доходов, при сохранении прозападного курса в украинской внешней политике. Они хотели много получить и ничего не дать взамен. Под эту политику подбирались соответствующие кадры. Не удивительно, что когда тот же Азаров настаивал на разгоне Майдана, он не нашёл поддержки в окружении Януковича и был отправлен в отставку.

А теперь вспомните: где сейчас находится большая часть окружения последнего легитимного президента Украины? Правильно, в Киеве. И занимаются они борьбой за власть в рамках существующего русофобского режима, признавая «аннексию» Крыма, «агрессию» России, «сепаратизм» Донбасса и «законность» путча.

Попытка попугать Москву «альтернативным» газом вылилась в подбор кадров, которые постепенно стали проводить всё более русофобский курс. Попытка же его хоть чуть-чуть выправить немедленно привела не просто к Майдану, но к предательству большей части собственной команды, к её явному или скрытому переходу на сторону путчистов. Янукович потерял власть, ещё находясь в стране. Арестовать его пытались не в русофобском Львове, а в русофильском Харькове, едва ли не на глазах у антимайданного съезда депутатов всех уровней. Такова цена ложного политического выбора.

Лукашенко давно склонялся к курсу Януковича. Ему всё время было мало российских дотаций, поддерживающих на плаву «социально ориентированную» белорусскую экономику. Менять курс, переходить к жизни по средствам, проводить давно перезревшие реформы он не желал. При этом любую интеграцию, которая предполагает добровольный отказ от части суверенитета, он воспринимает как покушение на личную власть. От идеи Белоруссии как части общего с Россией политического пространства, населённого единым народом, Лукашенко постепенно совершил дрейф к идее сверхценности суверенного белорусского государства как личной вотчины.

В этом его могут поддержать только белорусские националисты, по каковой причине Минск последние лет десять их не просто поддерживает, а буквально из пипетки выкармливает. В Белоруссии не было своей Галиции — заповедника местечковой обособленности. Белорусское «литвинство» до сих пор не пользуется популярностью в народе. Если уж довольно многочисленные украинские националисты могли рассчитывать на реализацию своих идей только при помощи механизма государственного насилия, то минский националистический режим только на насилии и может держаться.

Лукашенко, безусловно, не националист и никогда им не станет. Он пытается просто попугать Россию «уходом» Белоруссии на Запад, поскольку не хочет терять часть доходов от переработки российской нефти. Подчёркиваю, белорусские НПЗ не становятся убыточными в результате российского «налогового манёвра», просто часть нефтяных денег останется в России, а доля Белоруссии сократится. Но Лукашенко согласен идти на открытый конфликт, лишь бы не терять часть прибылей.

Однако с теми кадрами, которые двигали Белоруссию по пути создания единого государства с Россией и постсоветской интеграции, политика «запугивания Кремля» проводиться не может. Приходится привлекать всё более и более «национально ориентированные» кадры. Постепенно умеренные суверенизаторы-автономисты уступают место мягким государственникам-конфедералистам, затем полноценным патриотам малой родины, потом на их место придут умеренные националисты, которых в конечном счёте сменят национал-радикалы самого что ни на есть русофобского толка. Причём смена политических поколений может произойти в считаные годы, внешне почти незаметно.

А затем во время какого-нибудь следующего совершенно рядового «майданчика» народный любимец вдруг узнаёт, что он уже вовсе не «отец отечества», но «кровавый тиран», и хорошо, если успевает убежать в Ростов. Путчисты, между прочим, обещали Януковичу выбор между судьбами Чаушеску и Каддафи.

Ростислав Ищенко

Источник: http://voicesevas.ru/news/49539-blesk-i-nischeta-belorusskoy-imperii.html