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Клуб Правильных Людей и волшебный посох Деда Мороза

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Это заседание КПЛ посвящается первому опыту нашего собственного кинопроизводства. Писатель, сценарист, режиссер Михаил Крупин представляет наш совместный проект — новогоднюю сказку с рабочим названием «К югу от Лапландии» и рассказывает, что не так с российским кинематографом, почему государство выделяет деньги на фильмы невысокого качества и о том, как снимается независимое кино. В студии Дмитрий Перетолчин. Полная версия (57 мин.) без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/ivx545-dtv . Бесплатно — при условии регистрации.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=P8QCgdwgjnA
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