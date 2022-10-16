Клуб Правильных Людей и волшебный посох Деда Мороза
Это заседание КПЛ посвящается первому опыту нашего собственного кинопроизводства. Писатель, сценарист, режиссер Михаил Крупин представляет наш совместный проект — новогоднюю сказку с рабочим названием «К югу от Лапландии» и рассказывает, что не так с российским кинематографом, почему государство выделяет деньги на фильмы невысокого качества и о том, как снимается независимое кино. В студии Дмитрий Перетолчин. Полная версия (57 мин.) без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/ivx545-dtv . Бесплатно — при условии регистрации.
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