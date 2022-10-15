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Дружба дала течь: Польша втягивает ЕС в “Энергетическую Драку” | Геоэнергетика Инфо

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Дружба дала течь: Польша втягивает ЕС в “Энергетическую Драку”. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Польский оператор заявил, что на одной из веток трубопровода «Дружба» произошла утечка. По нему Россия поставляет нефть в Европу. На одной из двух веток западного участка нефтепровода «Дружба» выявили утечку. Об этом сообщил польский оператор Pern.
Согласно сообщению компании, системы автоматизации оператора выявили утечку поздно вечером 11 октября на участке трубопровода примерно в 70 километрах от Плоцка.
«Это ветка, по которой нефть поступает в Германию. На данный момент причины происшествия неизвестны, поврежденный участок трубопровода отключен, вторая нитка работает без изменений», — заявили в Pern.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6efQNBEQPok
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