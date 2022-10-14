Главная » Видео, История, Мировоззрение

Сенсационное исследование о Николае Рерихе

5 0

Писатель-историк, сценарист, драматург, телеведущий, актер и путешественник Олег Шишкин.
Ради сенсационного исследования о Николае Рерихе он прошел дорогами Гималаев, Гиндукуша, Каракорума, Памира, Малого Тибета и Алтая. Его новая книга написана в жанре архивной криминалистики и содержит ошеломительные подробности, редкие архивные документы и рассекреченные результаты научных экспертиз.
Автор раскрывает тайны “Епископальной церкви” и бриллиантовой “Кладовки Ленина”, выдает пророчества Елены Рерих о “богах” большевизма, о Рузвельте и Муссолини, а также рассказывает о том, какую роль в судьбе Рериха сыграли Сталин и Николай Вавилов и почему художника так интересовали поиски Святого Грааля, которые вел нацистский ученый Отто Ран.

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.

#ДеньТВ #рерих
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=I1uWpY1Vgo8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Глава 14. ЕГО ШАХ И МАТ СИСТЕМЕ!!! Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
Бэкграунд, выпуск-235 за 19 ноября 2011
Новости Украины и Новороссии 16 октября 2020
Наши Дела. В Тамбове прошёл III Международный кинофорум экологических фильмов «Золотой Витязь».

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru