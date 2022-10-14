Сенсационное исследование о Николае Рерихе
Писатель-историк, сценарист, драматург, телеведущий, актер и путешественник Олег Шишкин.
Ради сенсационного исследования о Николае Рерихе он прошел дорогами Гималаев, Гиндукуша, Каракорума, Памира, Малого Тибета и Алтая. Его новая книга написана в жанре архивной криминалистики и содержит ошеломительные подробности, редкие архивные документы и рассекреченные результаты научных экспертиз.
Автор раскрывает тайны “Епископальной церкви” и бриллиантовой “Кладовки Ленина”, выдает пророчества Елены Рерих о “богах” большевизма, о Рузвельте и Муссолини, а также рассказывает о том, какую роль в судьбе Рериха сыграли Сталин и Николай Вавилов и почему художника так интересовали поиски Святого Грааля, которые вел нацистский ученый Отто Ран.
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