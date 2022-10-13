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“Смерть рабовладельцам”

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Заметка Алексея Толстого о письмах, которые находили в карманах убитых солдат вермахта.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7914401.html
Метки: 1941, 1942, алексей толстой, великая отечественная война, вермахт, история, писатели
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