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Мирослав Морозов. Освобождение Советской Украины в 1943-1944 гг.

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Запись выступления Мирослава Морозова на форуме канала TacticMedia “Освобождение Украины 1943-44″, прошедшего 14 мая 2022 года . Тема: “Освобождение Советской Украины в 1943-1944 гг.”

Второй форум нашего канала, посвященный 80-летию Сталинградской битвы состоится 19 ноября, бронируйте места в зале: https://tacticmedia.timepad.ru/event/2164469/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Op_0hj8w1kk
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