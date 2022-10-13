Конец дружбы Вашингтона и Эр-Рияда и глобальный кризис торговли энергоносителями
Решение ОПЕК+ по сокращении добычи и поставки 2 млн баррелей нефти в сутки вызвало “ошеломление” в Белом доме. Как вышло, что Вашингтон потерял саудитов как союзников, а ОПЕК из марионетки превратился в силу, которая определяет цену на нефть? Какие последствия этого? Ждать ли повторение нефтяного кризиса 1973 года? Говорит историк Фёдор Лисицын. Ведущий – Илья Титов.
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