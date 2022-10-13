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Как быть с теми, кто уехал, а потом вернулся

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Кто и зачем на самом деле мигрировал из России. Почему часть «элиты» бежала, а часть осталась? И как необходимость зарабатывать не даёт им «выбрать свободу» окончательно. Говорим с директором Института изучения национальных кризисов Николаем Сорокиным. Ведущая – Анна Скок.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R5e-kR3CHDA
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