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Наш ответ Чемберлену, Польша лезет на рожон, из ресторанов в космос не летают. Андрей Фефелов

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0:55 Разрушения на Крымскому мосту: можно ли так быстро восстановить?
10:22 Ответные удары: поменялся ли подход к ведению операции?
18:39 Ожидать ли России ответный удар?
24:29 Проблемы мобилизации: изменится ли что-то после новых рекомендаций Путина?
29:19 Зачем Польша сосредотачивает войска на границе с Белоруссией?
34:58 Нобелевская премия мира: что можно сказать о лауреатах этого года?
47:28 В Госдуме предложили создать Агентство по делам одиночества: что это и зачем нужно?
51:49 Почему же упала посещаемость дорогих ресторанов в Москве: каковы реальные причины?
55:19 Города сокращают траты на празднование Нового года в пользу помощи мобилизованным.

Анализ последних событий с главным редактором канала “День” Андреем Фефеловым. Ведущая – Дария Павлова.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TsZEdBOAUDk
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