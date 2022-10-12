Контуры войны на Украине
Контуры войны на Украине
Когда английская разведка в этом году предупредила, что Путин собирается напасть на Украину, многие расхваливали такую проницательность шпионов. Однако их предсказание не отличалось от сценария, о котором Уайтхолл знал уже давно.
В мае 1992 года, всего полгода спустя разрушения СССР, тогдашний премьер-министр Великобритании Джон Мейджор получил доклад. Проблема была в возможном столкновении России и Украины из-за Крыма.
Полуостров Черного моря принадлежал России, пока СССР не передал его Украине в 1954 года. На протяжении Холодной войны в Крыму сохранялось значительное присутствие России, включая стратегически важный незамерзающий порт для кремлевского ВМФ. Наследие России было так сильно, что в 1990-х гг местные политики хотели провести референдум по независимости от Украины. «Большая часть населения Крыма – русские» – говорилось в рукописной записке советника Мейджора.
В докладе предупреждали: «Если Крым станет независимым, это означает конец возможности для Украины контролировать флот в Черном море – базирующийся в Севастополе». Гордон Баррас, старший офицер английской разведки, добавил:
«Украина попытается предотвратить проведение референдума…Это раздует страсти среди националистов в Киеве и Москвы, и может привести к межэтническому конфликту в Крыму».
Среди жителей Крыма были татары, историческая мусульманская община, которых подавляли в СССР и которые хотели остаться частью Украины.
Перси Крэддок – ветеран английской дипломатии и шпионажа – предупредил, что положение «вызывает сильное волнение в Крыму и в мощном националистическом лобби в Киеве (а также в Москве)». Он считал, что «существует реальная вероятность ускользания ситуации из-под контроля. Это может означать насилие в Крыму, и серьезное противостояние между Россией и Украиной».
Сомнения в украинском суверенитете
На самом деле тогда случился напряженный компромисс. Парламент Крыма провозгласил независимость, но с признанием власти Украины. Однако положение оставалось неустойчивым.
Советник по иностранным делам Мейджора – бывший посол в Москве Родрик Брейтвейт написал конфиденциальную информационную записку, которые теперь сочли бы ересью.
«Не вполне ясно, даже украинцам, и еще меньше русским, что Украина – настоящая страна», – отметил Брейтвейт. «Отсюда и напряженность между ними». Брейтвейт, который в том же году стал главой Объединённого разведывательного комитета, дал Мейджору краткое изложение истории региона, начиная со Средних веков. Он подчеркнул «искусственный голод, который Сталин создал на Украине в 1930–31 годах, когда многие миллионы крестьян были сосланы или умерли с голоду».
«Так что не удивительно, что очень многие украинцы приветствовали немцев как освободителей в 1941 году и что многие из них согласились вступить в германскую армию», аргументировал Брейтвейт, имея в виду пособников нацистов во время Второй мировой войны.
«Неотъемлемая часть России»
Хотя Сталин в конце концов разгромил эти группы, украинский национализм выжил как политическое движение. «В 1990 число и массовость демонстраций за независимость резко выросли», отмечает Брейтвейт, добавив, что для украинцев Россия выглядела как «империя».
С другой стороны, он пишет: «Русские могут просто не узнать эту картину. Для русских Украина – неотъемлемая часть России, ее истории и культуры. Украинский язык не более, чем диалект.»
Далее он пишет: «Я не встречал ни единого русского, даже среди самых эрудированных, которые бы на самом деле считали, что Украина теперь навсегда отрезана от их родины».
Брейтвейт откровенно говорит:
«Украинцы знают это. Они также знают, что сама Украина разделена: между крайне националистической … Западной Украиной …и Восточной, которая в основном населена этническими русскими».
С ростом напряженности конфиденциальный план Уайтхолла предупреждал: «Мы должны уделять больше внимания Украине». В документе отмечено существование «опасений за то, кому долгосрочно привержено этническое русское меньшинство (22% населения)» и озабоченности, что Ельцина в Кремле «сменят националисты/нео-империалисты».
«Повторное поглощение Россией»
В конце 1993 года в Министерстве иностранных дел считали, что «Украина может быть повторно поглощена Россией, если она не признает необходимость болезненных экономических и политических реформ», что сделает ее менее зависимой от денег из Москвы.
Заместитель министра иностранных дел Украины Борис Тарасюк не оспорил эти выводы, когда английские дипломаты приехали в Киева на встречу с ним в начале 1994 года для «шестичасового конфиденциального обмена мнениями».
Тарасюк считал, что Москва «была решительно настроена на попытки сохранить как можно больше контроля над всеми республиками бывшего СССР» и что она «использует испытанную стратегию дестабилизации своих соседей для оправдания вмешательства».
Украинский политик, очевидно, был «особенно обеспокоен Крымом, где недавние выборы показали силу пророссийских сепаратистских настроений».
Роджер Боун – высокопоставленный английский дипломат, который стал впоследствии главой оружейного концерна Боинг, «уверил Тарасюка, что Запад очень хорошо видит риск изменений во внешней политике России», и что он «не согласится с восстановлением российской сферы влияния».
Борьба за влияние
Были составлены планы включения экономики Украины в орбиту Запада через приватизацию и отношения с МВФ. Финансовая помощь должна была быть обусловлена перестройкой экономики Украины по модели свободного рынка. Потребовалось еще 20–30 лет, чтобы стало очевидно значение этих обсуждений. В 2014 году демократически избранный президент был свергнут массовым «путчем» после того, как он согласился на экономическую сделку с Россией, а не с ЕС.
Россия, которую теперь возглавляет националист Путин, ответила на потерю союзника присоединением Крыма. 97% населения, предположительно, проголосовало за присоединение к России на референдуме, который бойкотировали татары и не признала Великобритания.
Тем временем Москва помогла дестабилизировать восточный регион Украины – Донбасс, поддерживая сепаратистов-повстанцев Донецка и Луганска. Мирные переговоры провалились и конфликт резко усилился в этом феврале, когда Путин начал массовое вторжение на Украину.
Путин теперь повторяет тактику референдумов, проводя оспариваемые голосования в Донбассе, несмотря на продолжающуюся войну. Хотя английские шпионы недавно удостоились похвал за предсказание конфликта, рассекреченные документы ясно показывают, что это был риск, о котором Уайтхолл знал уже давно.
(с) Фил Миллер
https://consortiumnews.com/2022/10/05/british-intelligence-predicted-ukraine-war-30-years-ago/ – оригинал на английском
никакой войны не было и нет пока.
Никакими войсками Россия не дестабилизировала Восток Украины.
Это были частные военизированные бригады, которые помогали русским.
Не смогли русские так быстро выучить украинский язык и поменять православие на автокефалию.
Военное насилие над русскими украинскими силовиками получило отпор.
Еврейская хунта которая захватила власть на Украине силовым не законным путем, существует за счет огромных денег США и силового насилия НАТО.
США сделало из Украины не православную страну и не киевскую Русь.
Люди на Украине не живут там счастливо.
ИГОРЕШЕ ..Смотри -вот реальность от него.Но он не скажет никогда ,что точно также лет 20 в РБ готовили молодежь на Запад,меняя учебники истории и шильды на вокзалах ,а потом она дурная вышла в 2020г и была смята ..А в Укре ве получилось ,ибо там прежде совратили и заставили предать Церковь ,потом молодежь ,и начали уродовать детей …https://skeptimist.livejournal.com/4885542.html…Жидолиберасты в РФ молчали и ждали перформатирования РФ через ДНР в виде православной РИ ,но и Церковь и Прилепины в этой их новой РИ были бы те же жидолиберасты.Сейчас все идет немного не так, но все равно фальшиво…Нет выхода -поможет только Бог уцелеть народу русскому ..а не Правители..с Семьями..
п.с. но он раньше славил Китай ,сейчас притих с ним -потому что наглядно видно в этой войне нас поддерживает Восток..https://vk.com/video511602320_456241024…но не Китай