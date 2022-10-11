Западные элиты начали штурм славянского мира
Русофобия – как форма системного анти-белого расизма. Есть ли ещё у восточных европейцев шанс спастись? Говорит доктор философии из Франции и Швейцарии Анатолий Ливри. Ведущий – Дионис Каптарь.
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Книга А. Ливри “Системный антибелый расизм или массовая ликвидация белых народов” https://den-magazin.ru/utm/1381
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своя элита страшней и о ней нужно писать больше..иначе всё звучит как полуложь..посмотрите этот материал..https://putc.org/ze-trebuet-vyklyuchit-svet/
п.с. новые лица в политике ,даже” Новые Люди” ,неизвестно как набравшие %в ГД сразу,возникшие неоткуда ..Откуда они.Все эти Марго,Шарии ,Прилепины ,Дугины, Юра из Сумм.Наш политолог -Хохол явно засланный казачек был ,поработал немного на ЯП и ускакал в один день на новый сайт..Он с первого дня пропагандировал здесь Юру из Сумм..
“А теперь Юру спалили Хозяева ,дав ему не ту инфу..Юру Сумы ЖЖ спалили, написал, что-де грядёт отставка Шойгу и Герасимова, типа мегаинсайт. Вроде тока-тока его начали в рутубе раскручивать, после того, как ютуб его аккаунт удалил.
Хохол сам напросился на элементарную разводку, наш образец пиара белорусского образца
сам спалился, когда решил поучаствовать в раздутом хайпе вместо борьбы с ним
хитроват, но не умен, как и его минские заказчики
в итоге похерили результаты хорошей работы своего провинциального разведколлектива по своей раскрутке…
Вот что за нач.разведки СВР -г.Нарышкин с личиком не мужика ,это эти гниды вешали портреты Маннергейма в Питере еще вчера ,трижды оттирая его от плевков и краски от своего народа.Разве это профи ,поучился бы у своих ,кому завидуют ,у МИ …
“В руководстве российской внешней разведки заявили, что Украина прошла путь трансформации в фашистское государство всего лишь за одно поколение. Парадоксально, но все это время спецслужбы России не имели возможности отслеживать происходящее в соседнем и столь важном для нас государстве. Как такое произошло и что с этим делать сегодня?
Руководитель Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что группа «тоталитарно-либеральных режимов Запада» превратила Украину в свое орудие и установила там диктатуру фашизма. По его словам, трансформация страны произошла за одно поколение. Он назвал трагедией, что процветающей Украины, которой она была, уже нет. Глава СВР подчеркнул, что Россия обязана бороться с этим…
п.с. даже в Украину не внедрились ,пили ,крестили детей медведчука и нулевой результат..Вырожденцы хреновы..