Выставка «Свидетельства преступлений украинских нацистов и их пособников» проходит в Доме Российского исторического общества. Экспозиция основана на показаниях очевидцев, собранных сотрудниками Фонда исследования проблем демократии, и на материалах, привезенных из зоны проведения специальной военной операции членами межмузейной группы Минкультуры России.

Среди экспонатов — осколки запрещенных боеприпасов, нацистская атрибутика украинских карательных подразделений, такие, как футболки «под Зеленского» с логотипом «Азова»*, самодельные коктейли Молотова в бутылках из-под коньяка, заткнутых буквально носовым платком, свеча из подвала, где прятались мирные жители Попасной и многое другое.

«Достаточно мельком взглянуть на представленные экспонаты, чтобы понять, почему миллионы людей Донбасса, Новороссии приняли для себя однозначное и безоговорочное решение быть навсегда с Россией», — сказал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на церемонии открытия экспозиции.

«Вижу огромную трагедию в том, что на глазах всего лишь одного поколения процветающая в прошлом украинская советская республика превратилась в буквально фашистскую диктатуру и стала послушным орудием в руках группы тоталитарно-либеральных режимов Запада. И сегодня России с оружием в руках приходится бороться с этим абсолютным злом», — подчеркнул он.

Больше всего нынешняя ситуация на Украине напоминает гитлеровский террор при оккупации. Тогда тоже каратели уничтожали мирное население. Такую аналогию провел глава СВР и Российского исторического общества.

Свидетельств нарушение прав человека на Украине накопилось немало. В основе экспозиции истории людей, гонимых киевской властью; материалы об обстрелах Донбасса, гибели мирных жителей и подпитке Киевом состояния гуманитарной катастрофы.

Особое место в «воспитательной работе» на «незалежной» занимают комиксы. Например, знаменитые «Пригоди Микитки» («Приключения Никиты»), по которым украинских детей учат ненавидеть соседей. Детские книги, по которым воспитывают юных украинцев, представлены на выставке в РИО. По мнению исполнительного директора Фонда «История отечества» Константина Могилевского, особенно гнетущее впечатление производят учебники, где в отдельный раздел выделена история после 2014 года и целых десять страниц посвящено «революции достоинства».

По словам Нарышкина, украинские власти вдохновляются образом своей страны как эдакой «Анти-России». В то время как у нас никогда не забывали, что мы — один народ. Современная Россия сделала очень многое, чтобы Украина состоялась как независимое государство. И мы, конечно, максимально заинтересованы в добрососедстве с ней.

С доказательствами преступлений неофашистов можно познакомиться и на онлайн-портале, а все сопроводительные тексты переведут на английский язык, чтобы западные обыватели также смогли узнать, кого они поддерживают.





