Александр Бастрыкин: неизвестных преступлений нацистов еще очень много

— Если мы говорим о прижизненном возрасте погибших, то его можно установить в ходе экспертных исследований. К примеру, в рамках расследования уголовного дела о геноциде в Новгородской области в массовом захоронении возле деревни Жестяная Горка были обнаружены останки более 500 человек, из которых 188 детей различных возрастов, 113 женщин и 146 мужчин. Лишь немногим больше 70 останков осталось не идентифицировано по полу и возрасту по причинам их существенного разрушения. Установить личность гораздо сложнее, для этого требуется анализ архивных материалов, поиск документов и образцов для производства сравнительных экспертиз. В ходе следствия также осуществляется сбор генетического материала, который впоследствии можно будет использовать для идентификации.

— Зарубежные коллеги как-то помогают в расследовании этих преступлений?

— Взаимодействие с зарубежными коллегами организовано в рамках существующих механизмов правовой помощи. Такие запросы направлены в Германию, Канаду и ряд других стран, часть ответов на запросы с интересующими документами уже поступила в распоряжение следствия и изучается в рамках расследования уже возбужденных уголовных дел.

— Как вы думаете, сколько ещё таких фактов злодеяний нацистов, о которых мы не знаем?

— Исходя из тех материалов, с которыми мы уже работали, думаем, очень много. Мы только в начале пути и изучили лишь малую часть того, что имеется. Конечно, с каждым годом устанавливать это будет сложнее. Еще очень много засекреченных материалов, по которым мы работаем вместе с коллегами из других правоохранительных органов. Но постепенно мы будем их изучать, устанавливать конкретных лиц, причастных к совершению преступлений, и называть их имена.

— Практически в каждой семье есть те, кто принимал участие в Великой Отечественной войне в том или ином поколении. Что движет молодыми людьми, которые выкладывают фотографии Гитлера и прочих преступников в ходе акции «Бессмертного полка» в интернете?

— Их мотивы низменные. А как ещё можно объяснить такие поступки, когда пользователи интернета выставляют фотографии нацистских преступников под видом советских солдат на акции «Бессмертный полк»? Кто-то это делал ради неуместной шутки, как они сами объясняли, кто-то не смог объяснить мотива своих действий. Если совершеннолетний человек осознанно размещает такие фотографии для широкой аудитории, он должен ответить за это по закону. А у таких лиц даже не хватает смелости признать, что они это делали. При этом факты полностью подтверждаются доказательствами, собранными следствием.

— Сколько таких фактов уже установлено?