Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России. В начале он выступил с заявлением, в котором обвинил киевский режим в терактах и сообщил о массированном ударе по объектам украинской инфраструктуры.

Глава государства напомнил, что накануне глава Следственного комитета России (СКР) Александр Иванович Бастрыкин сообщил о первых результатах расследования диверсии на Крымском мосту.

«Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, – это террористический акт, теракт, направленный на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта – это украинские спецслужбы. Киевский режим уже давно использует террористические методы. Это убийства общественных деятелей, журналистов, учёных, причём как на Украине, так и в России. Это террористические обстрелы городов Донбасса, которые длятся уже более восьми лет. Это и акты атомного терроризма, имею в виду ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС. Но не только, – сказал он. – Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьёзных последствий не допущено».

Путин заявил, что был «совершён и целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы “Турецкий поток”».

«Всё это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов», – подчеркнул он.

Российский лидер также обратил внимание на то, что представителей России не допускают к расследованию диверсий на «Северных потоках», но всем, по его словам, «хорошо известен конечный бенефициар этого преступления».

«Таким образом, киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно, – заявил Путин. – Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины».

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жёсткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», – предупредил президент России.

В утренней сводке Министерства обороны РФ официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнул он.

Во время доклада были показаны кадры запуска ракет с боевого корабля, который находится в море.

Как сообщают украинские СМИ, в Киеве под удар попало административное здание на Владимирской улице, где, по данным интернет-поисковиков, располагается здание Службы безопасности Украины (СБУ). Также известно, что неподалёку, на расстоянии 1,5 км находится офис президента Украины Владимира Зеленского.

Одними из самых распространённых стали видеокадры «прилёта» недалеко от Пешеходного моста через Днепр, который называют «мостом Кличко» в честь мэра Киева. Сам мост не является критическим объектом инфраструктуры, однако всего в 400 метрах от него находится главный офис Консультативной Миссии Евросоюза. Это учреждение было открыто в Киеве 1 декабря 2014 года. Через него осуществляется сотрудничество и координация Украины с международными партнёрами.

В результате одного из ударов была повреждена башня бизнес-центра 101 Tower в центре столицы. По информации СМИ, там также располагается некий департамент силовых ведомств Украины.

По словам военного эксперта Бориса Рожина, эффект массированности атак может увеличивать несовершенная работа систем противовоздушной обороны Украины. «Некоторые “прилёты” — это по факту не удары, а криво сработавшие ракеты ПВО, что у ВСУ является обычным делом, особенно при применении ЗРК в городских условиях», — объясняет он в Telegram, прикладывая видеокадры неудачно запущенной ракеты ПВО, которая, взлетев, неожиданно устремляется обратно на землю.

Кроме Киева, взрывы прогремели в крупных областных центрах Украины. Сообщалось о взрывах в Кривом Роге, где находится Криворожская ТЭС — один из крупнейших и ключевых энергетических объектов Украины. Кроме этого, под воздействие высокоточного оружия попали Львовская ТЭЦ и Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области. В столице Украины также пострадали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. О перебоях с подачей электроэнергии сообщали в городах Житомир, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Полтава, Тернополь, Луцк и Ровно.

Судя по кадрам видео, взрыв произошёл в одном из зданий Днепропетровска, где находился центр мониторинга, технической поддержки и ремонта средств электросвязи Днепропетровского регионального филиала ПАО «Укртелеком». В крупных городах Украины появились сообщения о проблемах с работой интернета.

Оператор украинских железных дорог «Укрзалізниця» предупредил о возможности задержки поездов западного направления. Перебои с движением поездов возникли в связи с повреждением контактной сети. «Укрзалізниця» сообщает о том, что на маршрут выводятся тепловозы.

По материалам сайта Президента РФ, «АиФ», НТВ